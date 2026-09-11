VIDEO: Budúca jednotka Rybakinová je po obrate vo finále US Open: Bola som trochu nervózna

US Open 2026
Dvojhra žien - semifinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Coco Gauffová (USA-4) 3:6, 6:4, 6:4
Druhou finalistkou tenisového US Open sa stala Jelena Rybakinová z Kazachstanu. Budúca svetová jednotka a nasadená dvojka zdolala v New Yorku domácu Američanku Coco Gauffovú 3:6, 6:4, 6:4.
O titul sa v sobotu stretne s Bieloruskou Arynou Sabalenkovou, ktorú od budúceho týždňa vystrieda na čele svetového rebríčka.
Dve najvyššie nasadené hráčky si zopakujú súboj z tohtoročného finále Australian Open, v ktorom zvíťazila Rybakinová 6:4, 4:6, 6:4. Stretnú sa už po osemnásty raz, lepšiu bilanciu má Sabalenková 10:7.
Dvadsaťsedemročná Rybakinová bojuje o svoj tretí grandslamový titul a prvý z US Open. Pred tohtoročným Australian Open triumfovala pred štyrmi rokmi vo Wimbledone. Finále turnajov „veľkej štvorky“ si zahrá po štvrtý raz.
Rodáčka z Moskvy zdolala šampiónku US Open z roku 2023 Gauffovú po viac ako dvoch hodinách.
VIDEO: Rybakinová premenila mečbal
Pomohlo jej 22 víťazných úderov a súperke štyrikrát vzala servis. O päť rokov mladšia Američanka prišla o šancu získať vo dvojhre tretiu grandslamovú trofej a druhú z New Yorku.
Gauffová pritom mala lepší začiatok a prvý set získala vďaka brejku v šiestej hre. Potom už stopercentný servis neudržala a napriek tomu, že dohnala manko 1:4, Rybakinová jej za stavu 5:4 opäť vzala podanie a vyrovnala.
O všetkom rozhodla dramatická koncovka tretieho setu. Rybakinová po brejku najprv nedokázala za stavu 5:4 dopodávať zápas, potom však dostala možnosť na príjme, vypracovala si prvý mečbal a využila ho.
VIDEO: Rybakinová v rozhovore po postupe do finále
„V prvom sete som začala dobre, ale, bohužiaľ, prišiel jeden brejk. Bola som trochu nervózna,“ povedala Rybakinová.
„Coco je skvelá hráčka. Je ťažké proti nej hrať a diktovať tempo výmen. Našťastie som sa zhlboka nadýchla a sama so sebou som si pohovorila, že sa pokúsim predviesť čo najlepší tenis,“ dodala.