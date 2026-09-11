ONLINE: Alexander Zverev - Karen Chačanov dnes, US Open 2026 LIVE (semifinále)

Tenistky Alexander Zverev a Karen Chačanov v piatok nastúpia v semifinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji US Open 2026.
Potvrdí Zverev rolu favorita a dostane sa do finále?
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ONLINE PRENOS: Alexander Zverev - Karen Chačanov dnes (dvojhra mužov, semifinále, US Open 2026, výsledky, piatok, LIVE)
US Open - muži Semifinále 2026
11.09.2026 o 21:00
Zverev
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Khachanov
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.