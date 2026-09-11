    ONLINE: Alexander Zverev - Karen Chačanov dnes, US Open 2026 LIVE (semifinále)

    Alexander Zverev - Karen Chačanov: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2026.
    Alexander Zverev - Karen Chačanov: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2026. (Autor: Sportnet/TASR/AP)
    Sportnet|11. sep 2026 o 18:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo semifinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji US Open 2026: Alexander Zverev - Karen Chačanov.

    Tenistky Alexander Zverev a Karen Chačanov v piatok nastúpia v semifinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji US Open 2026.

    Potvrdí Zverev rolu favorita a dostane sa do finále?

    Kde sledovať US Open v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Alexander Zverev - Karen Chačanov dnes (dvojhra mužov, semifinále, US Open 2026, výsledky, piatok, LIVE)

    US Open - muži Semifinále 2026
    11.09.2026 o 21:00
    Zverev
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Khachanov
    Prenos
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev - Karen Chačanov: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2026.online
    Alexander Zverev - Karen Chačanov: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2026.online
    ONLINE: Alexander Zverev - Karen Chačanov dnes, US Open 2026 LIVE (semifinále)
    dnes 18:00
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