Trump sa zúčastní mužského finále na US Open. Naposledy sa tam objavil pred vstupom do politiky

NEW YORK. Prezident USA Donald Trump sa zúčastní finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open 2025.
Duel medzi najvyššie nasadenými hráčmi pavúka Talianom Jannikom Sinnerom a Španielom Carlosom Alcarazom bude sledovať z jeho apartmánu. Informovala o tom Americká tenisová asociácia (USTA).
Pôjde o prvú návštevu Trumpa na US Open od roku 2015. Na záverečnom grandslamovom turnaji roka sa Trump viackrát zúčastnil aj predtým, než začal politickú kariéru.
Bude to pre neho ďalšia účasť na významnej športovej udalosti od finále Super Bowlu v New Orleans, pretekoch Daytona 500 na Floride či zápasoch UFC v Miami.
Bude to prvá účasť úradujúceho amerického prezidenta na US Open od roku 2000, keď na turnaj prišiel Bill Clinton.
Bývalý prezident USA Barack Obama s manželkou Michelle navštívili otvárací večer turnaja v roku 2023.