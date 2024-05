Pridal sa na zoznam zranených. Medvedevovi nedovolila myseľ ísť naplno

"Bol to return pri jeho podaní a volej a neviem, či som to pocítil na returne alebo pri dropsete, ale keď som sa rozbehol, chcel som počas pohybu bežať rýchlejšie a rýchlejšie a zrazu som pocítil zablokovaný bok," povedal Medvedev.

"Nemohol som šprintovať, ako keď si natiahnete sval alebo máte kŕč, čo je ťažké zistiť, čo z toho. V spolupráci s fyzioterapeutom som sa spýtal, či to môžem zhoršiť. Povedal: 'Ak je to natrhnutie, tak áno. Ak je to kŕč, tak nie.

Snažil som sa hrať a moja myseľ mi nedovolila ísť naplno. Na konci setu som si (pomyslela), že ak chcem pokračovať, skúsim len šprintovať k sieti... Keď som šprintovala, cítila som bolesť. Tak som si povedala: netreba pokračovať," dodal.

Medvedev je posledným vysokopostaveným hráčom, ktorý opustil turnaj po tom, čo šampión Australian Open Jannik Sinner odstúpil pred svojím štvrťfinále proti Felixovi Augerovi Aliassimemu pre zranenie bedrového kĺbu.

Svetová trojka Carlos Alcaraz prehral svoje štvrťfinále s Andrejom Rubľovom, pričom si liečil problémy s pravým predlaktím, ktoré ho vyradili z turnajov v Monte Carle a Barcelone.