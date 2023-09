Domáca tínedžerka si splnila sen. Na US Open sa prebojovala do semifinále

US Open 2023

NEW YORK. Americká tenistka Cori Gauffová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom US Open.

Turnajová šestka deklasovala vo štvrťfinále nasadenú dvadsiatku Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 6:0, 6:2.

V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazke súboja medzi Češkou Karolínou Muchovou a Rumunkou Soranou Cirsteovou.