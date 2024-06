Jastrabie oko chýba už len na antuke. Kedy nahradí šprintujúceho rozhodcu?

V súčte to platí pre všetky turnaje na rozdrvených tehlách, nielen na Roland Garros, aby sme boli spravodliví.

"Chčije a chčije!" Takto by popísal situáciu na parížskom grandslame Roland Garros 2024 český herec Josef Kemr svojou hláškou z kultovej komédie Na samote u lesa.

Na počudovanie, rozhodcovia stále zliezajú zo svojho miesta a po skontrolovaní stopy sa opäť štverajú späť do svojho kresielka. Ďalšia zo zažitých tradícií, ktorá sa bude ťažko rušiť, čo...

Nie, že by zle viedli zápasy. To, v čom je pozícia hlavných rozhodcov na antuke odlišná, je skutočnosť, že sa na nej nemôžu spoľahnúť na jastrabie oko, ale len na svoj orlí zrak.

Pokiaľ by sme sa chceli na to pozrieť veľmi zjednodušene, budeme sa rozhodovať podľa toho, či by zavedenie jastrabieho oka na antuke znamenalo zisk alebo stratu. Situácia je však zložitejšia.