Hrunčáková sa teší zo zisku titulu. Vo štvorhre zafungovala spolupráca s Češkou

    TASR|21. feb 2026 o 19:07
    Získala osemnásty deblový titul medzi ženami.

    Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková získala po boku Češky Gabriely Knutsonovej titul vo štvorhre na turnaji WTA 125 v portugalskom meste Oeiras.

    Vo finále zdolali americkú dvojicu Carmen Corleyová a Ivana Corleyová 7:6 (7), 6:3. Hrunčáková získala osemnásty deblový titul medzi ženami.

    Päť z nich je z hlavného okruhu WTA, dvanásť z okruhu ITF. V Oeiras sa prvý raz tešila z turnajového víťazstva na podujatí kategórie WTA 125. Informoval o tom Slovenský tenisový zväz (STZ) na svojom oficiálnom webe.

