Slovenskí tenisti naďalej chýbajú v elitnej stovke, najbližšie k nej má Šramková

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je naďalej na čele rebríčka WTA. Pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou má vyše 3000-bodový náskok.
Obe hráčky sa odhlásili z minulotýždňového turnaja v Dubaji. Na treťom mieste figuruje Kazaška Jelena Rybakinová.
V najlepšej desiatke došlo k jednému posunu, keď sa Talianka Jasmine Paoliniová posunula na 7. priečku pred Mirru Andrejevovú z Ruska. Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šramková, ktorej patrí 102. pozícia.
Lídrom mužského rebríčka je Španiel Carlos Alcaraz, ktorý po triumfe na turnaji v Dauhe zvýšil svoj náskok na čele rebríčka pred druhým Jannikom Sinnerom o 300 bodov. Talian v Katare vypadol vo štvrťfinále. Na treťom mieste je Srb Novak Djokovič.
V najlepšej desiatke sa na siedmu priečku posunul Američan Taylor Fritz, ktorý predbehol Felixa Augera-Aliassimeho z Kanady.
Zo Slovákov je na tom najlepšie Lukáš Klein, ktorý však zaznamenal prepad o osem miest. Momentálne sa nachádza na 158. pozícii, Alex Molčan je na 202. priečke.
Rebríček WTA k 23. februáru
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
10 675 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
7588 b
3.
(3.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
7523 b
4.
(4.)
Coco Gauffová
USA
6803 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
6768 b
6.
(6.)
Amanda Anisimovová
USA
6070 b
7.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4047 b
8.
(7.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4001 b
9.
(9.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
3845 b
10.
(10.)
Victoria Mboková
Kanada
3214 b
102.
(103.)
Rebecca Šramková
Slovensko
758 b
220.
(218.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
331 b
Rebríček ATP k 23. februáru
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
13 550 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
10 400 b
3.
(3.)
Novak Djokovič
Srbsko
5280 b
4.
(4.)
Alexander Zverev
Nemecko
4555 b
5.
(5.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
4405 b
6.
(6.)
Alex de Minaur
Austrália
4235 b
7.
(8.)
Taylor Fritz
USA
4220 b
8.
(7.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4080 b
9.
(9.)
Ben Shelton
USA
4050 b
10.
(10.)
Alexander Bublik
Kazachstan
3405 b
158.
(150.)
Lukáš Klein
Slovensko
386 b
202.
(200.)
Alex Molčan
Slovensko
302 b