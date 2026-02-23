    Slovenskí tenisti naďalej chýbajú v elitnej stovke, najbližšie k nej má Šramková

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková (Autor: TASR)
    23. feb 2026 o 09:55
    Na čele rebríčkov figurujú Sabalenková a Alcaraz.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je naďalej na čele rebríčka WTA. Pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou má vyše 3000-bodový náskok.

    Obe hráčky sa odhlásili z minulotýždňového turnaja v Dubaji. Na treťom mieste figuruje Kazaška Jelena Rybakinová.

    V najlepšej desiatke došlo k jednému posunu, keď sa Talianka Jasmine Paoliniová posunula na 7. priečku pred Mirru Andrejevovú z Ruska. Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šramková, ktorej patrí 102. pozícia.

    Lídrom mužského rebríčka je Španiel Carlos Alcaraz, ktorý po triumfe na turnaji v Dauhe zvýšil svoj náskok na čele rebríčka pred druhým Jannikom Sinnerom o 300 bodov. Talian v Katare vypadol vo štvrťfinále. Na treťom mieste je Srb Novak Djokovič.

    V najlepšej desiatke sa na siedmu priečku posunul Američan Taylor Fritz, ktorý predbehol Felixa Augera-Aliassimeho z Kanady.

    Zo Slovákov je na tom najlepšie Lukáš Klein, ktorý však zaznamenal prepad o osem miest. Momentálne sa nachádza na 158. pozícii, Alex Molčan je na 202. priečke.

    Rebríček WTA k 23. februáru

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    10 675 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7588 b

    3.

    (3.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    7523 b

    4.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    6803 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6768 b

    6.

    (6.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    6070 b

    7.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4047 b

    8.

    (7.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4001 b

    9.

    (9.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    3845 b

    10.

    (10.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3214 b

    102.

    (103.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    758 b

    220.

    (218.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    331 b

    Rebríček ATP k 23. februáru

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    13 550 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10 400 b

    3.

    (3.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    5280 b

    4.

    (4.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    4555 b

    5.

    (5.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    4405 b

    6.

    (6.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4235 b

    7.

    (8.)

    Taylor Fritz

    USA

    4220 b

    8.

    (7.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4080 b

    9.

    (9.)

    Ben Shelton

    USA

    4050 b

    10.

    (10.)

    Alexander Bublik

    Kazachstan

    3405 b

    158.

    (150.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    386 b

    202.

    (200.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    302 b

    Slovenskí tenisti naďalej chýbajú v elitnej stovke, najbližšie k nej má Šramková
    dnes 09:55
