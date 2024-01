Murray vybuchol, Sinner musel odstúpiť. ATP a WTA vypočuli hlasnú kritiku, upravili pravidlá

Teraz sa však organizácie rozhodli zobrať do úvahy zdravie hráčov a ohlasy fanúšikov, a skrátili harmonogramy turnajov. Okrem nich sa na spoločnom rokovaní asociácií riešil aj problém častého striedania tenisových loptičiek.

Pokiaľ sa stretnutie nebude môcť začať pred pol jedenástou večer, presunie sa na iný voľný kurt. To je dôležitá novinka.

Murray pokračoval v kritike aj po zápase. "Komu to niečo prinesie? Skôr ako veľkolepým zápasom sa to skončí fraškou," hovoril vtedy novinárom .

Tento ročník tak prvýkrát odštartuje už v nedeľu, konkrétne 14. januára, namiesto klasického pondelkového začiatku, aby sa turnaj rozložil do viacerých dní.

Medzi zástancov zmien patrí nemecký tenista a svetová šestka Alexander Zverev, ktorý kritizoval aj nemenej dlhé zápasy na Roland Garros.

"Keď hráme päť setov, môže to trvať až do druhej hodiny ráno. To nie je dobré pre zdravie hráčov, ktorí nočné zápasy vyhrajú a na druhý deň musia hrať znovu," prehlásil počas vlaňajšej sezóny aktuálny víťaz United Cupu.