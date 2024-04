Z Davis Cupu mal byť po zmenách festival tenisu a zábavy. Neviete, či sa už hral? (glosa)

Dnes obsahuje podstavec mena hráčov všetkých víťazných družstiev za viac než 100 odohraných ročníkov (v rokoch 1901 a 1910 sa nehralo pre nedostatok tímov a pre svetové vojny sa nehralo od 1915 do 1918 a od 1940 do 1945).

"Neboj sa zmeny. Možno to dopadne stratou niečoho dobrého, ale pravdepodobne to dopadne získaním niečoho lepšieho."

Z histórie by sa toho dalo rozprávať mnoho, ale čo bolo, to bolo. Dôležité je, čo je teraz. Ešteže to Davis nevidí. Snáď sa z toho neobracia v hrobe.

Jedno je však isté. Nový Davis Cup sa výrazne viac hodí do súčasného nabitého kalendára (kedysi zneli hlasy, že by sa mohol hrať raz za dva roky).

Následky si však súťaž nesie ďalej. Pokiaľ chcel Davis Cup opäť zmeniť formát, nebude to zasa také jednoduché. Ideálne by bolo pristúpiť na nejaký kompromis "starého" a "nového" systému.

A prečo Čína? To v Nemecku nemajú žiadnu halu? V USA tiež nič? Veď Davis Cup nasleduje týždeň po US Open...

Čína má naopak do svetovej skupiny dlhú cestu. V septembri ju čaká v Rumunsku súboj o kvalifikáciu do Svetovej skupiny I, ktorá je druhou najvyššou úrovňou po finálovej šestnástke.

A nemusí sa hrať len na tvrdom povrchu. Vidieť znovu záverečné zápolenia na tráve alebo antuke sa môže javiť ako zbožné prianie, ale nezachovala by sa tak tradícia, atraktivita a nevyvarovalo by sa tak monotónnosti?

Nech už budúcnosť prinesie hocičo, Davis Cup si od roku 1900 prešiel rôznymi ťažkosťami a stále si bez neho svet tenisu nevedia predstaviť fanúšikovia ani hráči.

Dal by som ruku do ohňa za to, že nie je tenista, ktorý by nechcel napísať svoje meno na šalátovú misu...

Autor píše pre portál tbtennis.cz