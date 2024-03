O veľkom turnaji vravia už aj Arabi. Južnej Amerike pritom nestačí ani história, fanúšikovia či Murray

Andy Murray však vniesol do diskusie otázku, či by nemali skvelí juhoamerickí fanúšikovia dostať viac. Zaslúžia si turnaj Masters? Je to reálne? Čo by to pre tenisový kalendár znamenalo.

Keď sa pozrieme do histórie tenisu, neboli to len Argentínčania, ktorí vychovali veľkých hráčov typu Guillermo Vilas, Juan Martín Del Potro alebo u žien Gabriela Sabatiniová.

Na rozdiel od Európy, kde sa hrá všetko, Austrálie, ktorá usporadúva úvodnú sériu turnajov roka zavŕšenú Australian Open, Severnej Ameriky so štyrmi tisíckami alebo grandslamom v New Yorku a Ázie s Masters v Šanghaji, je jediný tradičný tenisový kontinent bez turnaja Masters práve ten juhoamerický.

Pokiaľ sérii ATP 500 dlho trvalo niekam zavítať, bola to Južná Amerika. Až v roku 2014 sa začalo hrať v Riu de Janeiro za päťsto bodov do rebríčka.

Antuka je naviac na tom ešte stále dobre, to tráva pomaly so strachom plače v kúte.

Pokiaľ by sa ATP k tomuto kroku odhodlalo, otázkou zostáva, kam do kalendára môžu niečo také zaradiť.

V pôvodnom termíne by hráči nechceli prechádzať z hardu na antuku a zase naspäť. Antuková časť roka v Európe má tri turnaje Masters, takže tam je tiež plno.

Po Roland Garros sa ide na trávnatý povrch a hneď za Wimbledonom nasleduje betónová šnúra v Severnej Amerike.

Takže na jeseň? No to by bolo pekné, ale skĺbenie s Davis Cupom a Laver Cupom by dalo zabrať a následne sa mieri do Ázie.

Videli sme po pandémii koronavírusu a "doriešení" kauzy Šuaj Pcheng, že čínske peniaze sú potrebné a tie v Južnej Amerike ich nenahradia.

Každý dostane, čo si zaslúži

Suma sumárum, Abrakadabra, muselo by byť vedenie ATP majstrom kúziel, aby našlo miesto pre juhoamerickú Tour s Masters, na ktorú by prišla svetová špička.

Aj keď veľa faktorov nahráva tomu, že by bolo naozaj perfektné, aby sa v Buenos Aires hrala päťstovka a v Riu tisícka, najskôr sa pre tento nápad nenájde miesto a na úkor Ázie ani finančné prostriedky, ktoré by to miesto mohli vytvoriť.