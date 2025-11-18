Českému tímu sa otvára šanca na postup. Alcaraz vzdal svoj štart v Davis Cupe

BRATISLAVA. Španielskym tenistom nepomôže vo štvrťfinále Davis Cupu proti českému tímu Carlos Alcaraz.
Prvý hráč svetového rebríčka vzdal svoj štart kvôli zraneniu stehenného svalu z finále Turnaja majstrov.
Po pondelňajšom vyšetrení v dejisku finálového turnaja v Boloni sa Alcaraz rozhodol ukončiť sezónu, aby neriskoval zhoršenie. Oznámili to zástupcovia tímu.
Kapitán španielskeho výberu David Ferrer tak bude v úvodnom dueli s Českom spoliehať v dvojhrách na Jaumeho Munara a Pabla Carreňa.
Pre štvorhru je pripravený pár Marcel Granollers a Pedro Martínez.