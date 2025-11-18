    Českému tímu sa otvára šanca na postup. Alcaraz vzdal svoj štart v Davis Cupe

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz. (Autor: REUTERS)
    18. nov 2025
    Kapitán španielskeho výberu David Ferrer sa tak bude spoliehať v dvojhrách na Jaumeho Munara a Pabla Carreňa.

    BRATISLAVA. Španielskym tenistom nepomôže vo štvrťfinále Davis Cupu proti českému tímu Carlos Alcaraz.

    Prvý hráč svetového rebríčka vzdal svoj štart kvôli zraneniu stehenného svalu z finále Turnaja majstrov.

    Po pondelňajšom vyšetrení v dejisku finálového turnaja v Boloni sa Alcaraz rozhodol ukončiť sezónu, aby neriskoval zhoršenie. Oznámili to zástupcovia tímu.

    Kapitán španielskeho výberu David Ferrer tak bude v úvodnom dueli s Českom spoliehať v dvojhrách na Jaumeho Munara a Pabla Carreňa.

    Pre štvorhru je pripravený pár Marcel Granollers a Pedro Martínez.

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz.
    Českému tímu sa otvára šanca na postup. Alcaraz vzdal svoj štart v Davis Cupe
    dnes 09:50
