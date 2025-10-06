    Alcarazov náskok na čele rebríčka ATP sa zmenšuje, Molčan sa opäť posunul smerom nahor

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz.
    Španielsky tenista Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. okt 2025 o 11:40
    Najvyššie zo Slovákov je Lukáš Klein.

    LONDÝN. Španielsky tenista Carlos Alcaraz je na čele rebríčka ATP pred Talianom Jannikom Sinnerom, ktorého zdolal vo finále záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. Sinner však stiahol náskok svojho rivala na 590 bodov.

    Tretí je stále Nemec Alexander Zverev, posun nastal na 4. mieste, na ktoré sa vyšplhal Američan Taylor Fritz pred Srba Novaka Djokoviča.

    Zo Slovákov je najvyššie Lukáš Klein, patrí mu 127. priečka. Alex Molčan figuruje na 196. pozícii.

    Rebríček ATP

    /k 6. októbru/:

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    11 540 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10 950 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5980 b

    4.

    (5.)

    Taylor Fritz

    USA

    4995 b

    5.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4830 b

    6.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    4190 b

    7.

    (8.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3735 b

    8.

    (7.)

    Jack Drapper

    Veľká Británia

    3590 b

    9.

    (9.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    3555 b

    10.

    (10.)

    Karen Chačanov

    Rusko

    3190 b

    127.

    (127.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    531 b

    196.

    (199.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    266 b

    324.

    (326.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    160 b

    363.

    (368.)

    Miloš Karol

    Slovensko

    137 b

    380.

    (384.)

    Andrej Martin

    Slovensko

    130 b

    Tenis

