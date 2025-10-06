Alcarazov náskok na čele rebríčka ATP sa zmenšuje, Molčan sa opäť posunul smerom nahor

LONDÝN. Španielsky tenista Carlos Alcaraz je na čele rebríčka ATP pred Talianom Jannikom Sinnerom, ktorého zdolal vo finále záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. Sinner však stiahol náskok svojho rivala na 590 bodov.
Tretí je stále Nemec Alexander Zverev, posun nastal na 4. mieste, na ktoré sa vyšplhal Američan Taylor Fritz pred Srba Novaka Djokoviča.
Zo Slovákov je najvyššie Lukáš Klein, patrí mu 127. priečka. Alex Molčan figuruje na 196. pozícii.
Rebríček ATP
/k 6. októbru/:
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
11 540 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
10 950 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5980 b
4.
(5.)
Taylor Fritz
USA
4995 b
5.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
4830 b
6.
(6.)
Ben Shelton
USA
4190 b
7.
(8.)
Alex de Minaur
Austrália
3735 b
8.
(7.)
Jack Drapper
Veľká Británia
3590 b
9.
(9.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
3555 b
10.
(10.)
Karen Chačanov
Rusko
3190 b
127.
(127.)
Lukáš Klein
Slovensko
531 b
196.
(199.)
Alex Molčan
Slovensko
266 b
324.
(326.)
Norbert Gombos
Slovensko
160 b
363.
(368.)
Miloš Karol
Slovensko
137 b
380.
(384.)
Andrej Martin
Slovensko
130 b