Rekordné víťazstvo alebo skompletizovanie všetkých trofejí? Melbourne čaká epické finále

Aktuálne finálové zloženie mužov na prvom grandslame sezóny Australian Open očakávala len hŕstka fanúšikov a expertov.
Nestarnúci Novak Djokovič po úžasnom semifinálovom boji vyradil talianskeho tenistu Jannika Sinnera a stále živí nádej na zisk rekordnej 25. grandslamovej trofeje.
Proti však bude španielsky mladík, ktorý by triumfom v Melbourne skompletizoval svoju zbierku zo všetkých majorov.
Vzájomná bilancia
Carlos Alcaraz a Novak Djokovič sa v nedeľu stretnú na kurte už po desiaty raz. Naposledy sme ich mohli vidieť v semifinále US Open, kde mladý Španiel porazil srbského veterána 3:0 na sety (6:4, 7:6, 6:2).
K ich prvému stretnutiu došlo v roku 2022 na ATP 1000 v Madride. Tu proti sebe odohrali semifinále a zo zápasu odišiel víťazne rodák z El Palmaru 6:7, 7:5, 7:6.
V ďalšom roku sa spolu stretli hneď štyrikrát, čo je zatiaľ najviac v jednej sezóne, s bilanciou 3:1 pre Novaka Djokoviča.
Prvýkrát spolu hrali v Melbourne vo štvrťfinále minulého roka, keď zvíťazil Djokovič 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Carlos Alcaraz
Svetová jednotka zo Španielska bude v nedeľu bojovať o vôbec prvú trofej z Australian Open. Navyše sa týmto postupom stal Alcaraz najmladším mužom v Open ére, ktorý sa dostal do finále na všetkých štyroch majoroch.
Na svojej ceste za titulom najskôr zdolal domáceho hráča Adama Waltona, potom Nemca Yannicka Hanfmanna a Francúza Corentina Mouteta.
V osemfinále porazil Američana Tommyho Paula a následne už po piatykrát našiel recept na Austrálčana Alexa De Minaura. Ďalší na rade bol svetová trojka Alexander Zverev.
S ním strávil Alcaraz, aj napriek zdravotným problémom v treťom sete, na kurte takmer päť a pol hodiny, keďže diváci mohli sledovať epickú bitku s tromi tajbrejkmi.
„Veriť. Veriť si stále. Vždy hovorím, že si musíte veriť bez ohľadu na to, akými ťažkosťami prechádzate. Musíte si veriť neustále.
Uprostred tretieho setu som mal krízu. Po fyzickej stránke to bol jeden z najnáročnejších zápasov, aké som kedy vo svojej krátkej kariére odohral.
Ale už som podobné zápasy zažil, takže som vedel, čo musím urobiť. Musel som do toho dať srdce,“ povedal Alcaraz po zápase.
Novak Djokovič
Srbský veterán sa do finále v Melbourne prebojoval po troch rokoch a ak by vyhral, získal by rekordný 25. grandslamový titul.
Jeho cesta viedla cez Španiela Pedra Martineza, Taliana Francesca Maestrelliho a Holanďana Botica Van De Zandschulpa.
Osemfinálový súboj mu uľahčil český tenista Jakub Menšík, ktorý musel kvôli natiahnutému brušnému svalu zo zápasu odstúpiť.
Ďalej sa Novak stretol s Lorenzom Musettim. Taliansky tenista síce viedol na sety 2:0, ale v treťom sete za stavu 1:3 musel zápas skrečovať pre zranenie nohy.
V semifinále narazil Djokovič na svetovú dvojku Jannika Sinnera a máloktorý tenisový expert čakal, že tridsaťosemročný hráč porazí o 14 rokov mladšieho tenistu.
Tento duel si vyžiadal niečo málo cez 4 hodiny a svetová štvorka po výsledku 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 začala snívať o rekordnom 25. kariérnom majori, po ktorom by sa stal najstarším mužom v Open ére, ktorý vyhral grandslamový titul.
„Ja mám pocit, akoby som už celý turnaj vyhral dnes. Ale samozrejme viem, že sa o dva dni musím ešte raz vrátiť a poraziť svetovú jednotku. Snáď na to budem mať dosť paliva,“ povedal Djokovič na kurte.
„Intenzita a kvalita zápasu bola dnes extrémne vysoká. A vedel som, že je to moja jediná šanca, že môžem uspieť, jedine keď budem hrať takto dobre,“ dodal.
Djokovič nezabúda na tenisovú históriu
„Vzhľadom na jeho vek a všetko, čo doteraz dokázal, je pre nás oboch zakaždým, keď hráme, v stávke história.“
„Vo finále aktuálneho grandslamu je v stávke veľa, ale nelíši sa to od akéhokoľvek iného veľkého zápasu, ktorý v rámci prípravy hrám.“
„Minulý rok som ho tu porazil. Tak uvidíme, akí svieži obaja dokážeme byť. On tiež odohral veľký zápas a je asi o 16 rokov mladší než ja. Takže biologicky preňho bude jednoduchšie sa zotaviť.“
„Ale áno, teším sa na to. Hrám tenis súťažne, aby som sa dostal do finále. Teraz som tu, takže sa nemôžem na nič sťažovať," dodal srbský tenista.
Autor píše pre portál tbtennis.cz