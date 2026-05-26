Slovenský tenista sa v Košiciach postaral o prekvapenie. Vyradil nasadenú jednotku

Slovenský tenista Miloš Karol sa na antukovom challengerovom turnaji Košice Open postaral o prekvapenie, keď na jeho rakete skončil v 1. kole najvyššie nasadený Brit Jay Clarke. Slovenský hráč zvíťazil 4:6, 6:4, 6:2.
Duel trval 146 minút. „Mám pocit, že už v úvode duelu som bol lepší hráč, nedokázal som však využiť veľa príležitostí. Jay naopak nezaváhal a hneď pri prvej príležitosti ma brejkol.
V druhom sete za stavu 2:4 to vyzeralo, že je hotovo. Nejako som však pozbieral sily a koncentráciu a podarilo sa mi duel otočiť. V závere to bol v teplom počasí boj,“ uviedol Karol pre oficiálnu stránku turnaja.
Jeho ďalším súperom bude krajan Andrej Martin, ktorý v slovenskom súboji zdolal Jozefa Kovalíka 7:5, 6:2.
„Stretli sa dvaja daviscupoví veteráni, ktorí nehrali po dlhšej pauze. Obaja sme sa trochu trápili, ja som sa dokázal nájsť, chytil som istotu v istých úderoch. Víťazstvo ma teší, trochu ma mrzí, že nemohlo prísť proti zahraničnému hráčovi,“ povedal Martin.
V ďalšom stretnutí slovenských hráčov Norbert Gombos zvíťazil nad Michalom Krajčím 6:2, 6:4. V 2. kole ho čaká ôsmy nasadený Čech Hynek Bartoň.