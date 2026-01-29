John McEnroe: Ak Djokovič nebude vyhrávať, dávam mu rok. V semifinále ani nemal byť

Je v piatom semifinále po sebe, ale na titul čaká od roku 2023. Novak Djokovič aj vo veku 38 rokov stále dokazuje, že patrí k úzkej špičke najlepších tenistov na svete.
Jediní hráči, na ktorých nevie nájsť srbský velikán recept, sú aktuálne Carlos Alcaraz zo Španielska a Jannik Sinner z Talianska.
Práve s druhým menovaným ho čaká bitka o postup do finále na úvodnom grandslame sezóny Australian Open 2026.
Šťastný postup
Djokovič sa do semifinále dostal naozaj nezvyčajným spôsobom. V druhom týždni grandslamu odohral len dva sety. Oba prehral.
Najskôr v osemfinále postúpil bez boja, keďže Čech Jakub Menšík nenastúpil.
Vo štvrťfinále mal ešte väčšie šťastie. Proti Lorenzovi Musettimu prehrával už 0:2 na sety, no taliansky hráč mal svalové problémy a zápas skrečoval.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Musetti vo štvrťfinále Australian Open 2026
"Jediný raz som ho videl hrať takmer na rovnakej úrovni ako teraz, v prvých setoch proti Alcarazovi na Roland Garros 2025.
A zrejme sa stalo niečo podobné ako tam, čo je samozrejme veľmi znepokojujúce a nepríjemné pre Musettiho a aj jeho tím," odpovedal na otázku Sportnetu legendárny John McEnroe na tlačovej konferencii.
Aj pre amerického tenistu, dnes komentátora stanice TNT Sports, je zvláštne, akým spôsobom sa Djokovič dostal medzi TOP 4.
"Je to naozaj nezvyčajné. Možno má ale pocit, že v tejto fáze turnaja už nemá čo stratiť. V istom zmysle tam ani nemal byť," povedal McEnroe.
Pomôže mu herná absencia?
Djokovič má tak oproti svojmu súperovi výhodu, že je fyzicky oddýchnutý.
Bývalého hráča však rozrušila iná vec. "Znepokojil ma pľuzgier, ktorý som u neho videl a kvôli ktorému ho ošetrovali. Vyzeralo to dosť nepríjemne," opísal.
"Mal som pľuzgier, ktorý bolo potrebné ošetriť a prelepiť. A to je nateraz moja najväčšia starosť. Úprimne, nemám žiadne iné vážne problémy.
Telo je v istom zmysle v šoku, keď začínate sezónu a poviete si: ‚budem robiť viac, než zvyčajne‘, pretože chcete uspieť," reagoval Djokovič na svoj zdravotný stav.
Pri všetkých jeho skúsenostiach si však McEnroe nevie predstaviť, že by potreboval viac zápasov, aby sa dostal do rytmu. Chcel by však vidieť, ako by dopadol jeho zápas s Menšíkom.
"Myslím si, že má potenciál vyhrávať grandslamy a bolo by zaujímavé sledovať ich duel po tom, čo spolu hrali finále v Miami," dodal.
McEnroe následne zhodnotil, že pre Djokoviča je aktuálne mimoriadne náročné zdolať Alcaraza alebo Sinnera.
"On sám o tom hovoril, nie je to žiadne tajomstvo. Títo chlapci hrajú posledné roky na úplne inej úrovni. Takže bude musieť prísť s niečím výnimočným.
Neviem, či má ešte nejaký tromf v rukáve, ale ako ho poznáme, možno áno. Aj tak to však bude obrovská výzva, poraziť Jannika," konkretizoval.
Pôsobil podráždene
Podľa sedemnásobného grandslamového šampióna mal Srb na turnaji šťastie už aj v úvodnom týždni.
V treťom kole si síce poradil s Boticom van de Zandschulpom v troch setoch, no v tom druhom frustrovane odpálil loptičku, ktorá len o pár centimetrov minula podávačku loptičiek.
"Loptičku odpálil smerom k podávačke a minul ju asi o dva centimetre. Keby ju trafil, bol by diskvalifikovaný. Hovoríme teda o hráčovi, pri ktorom je až neuveriteľné, že je v semifinále," odpovedal McEnroe.
VIDEO: Novak Djokovič takmer trafil podávačku loptičiek
Djokovič, aj napriek pohodlným víťazstvám, pôsobil v úvode turnaja podráždene. Američan si jeho správanie nevedel vysvetliť.
"Možno sa len snažil sám seba vyburcovať, udržať sa sústredený. Niekedy jednoducho potrebuje niečo navyše. Už toľkokrát bol v tejto pozícii a všetko zažil, že potrebuje impulz, ktorý ho naštartuje," dodal.
McEnroe nevie, čo ho v zápase s Holanďanom tak veľmi nahnevalo.
"Každopádne mal šťastie. Potom prišiel skreč Menšíka a následne aj Musettiho. Možno si teraz musí hovoriť, že šťastena stojí na jeho strane," vysvetlil.
Nechce sa vzdávať
Djokovič na tlačovej konferencii po zápase s Musettim hovoril aj o svojej motivácii hrať tenis aj naďalej.
Priznal však, že pred Sinnerom a Alcarazom, ktorí aktuálne tenisu dominujú, má obrovský rešpekt.
"Sú mladí a toto je prirodzený cyklus v športe. Budete mať dve superhviezdy, ktoré budú mať možno ďalšieho tretieho súpera. A tomu budem fandiť, pretože ja som bol na začiatku vždy ten tretí," reagoval Djokovič.
VIDEO: Preview pred semifinále Djokovič - Sinner
Srb tiež dodal, že ich dominancia, rivalita a kontrast osobností a štýlov hry sú prospešné pre šport.
"A ako to ovplyvňuje mňa? Nemám pocit, že niekoho naháňam. Vytváram si vlastnú históriu. Mojím úmyslom je vždy dostať sa do finále, najmä na grandslamoch. Tie sú najväčším dôvodom, prečo stále súťažím.
Sú momentálne lepší ako ja a všetci ostatní chalani? Áno, sú. Ich kvalita a úroveň sú úžasné, fenomenálne. Ale znamená to, že vyjdem von s bielou vlajkou? Nie.
Budem bojovať až do posledného úderu, do posledného bodu a urobím maximum, aby som ich zdolal," vysvetlil Djokovič svoje odhodlanie.
Dokedy bude ešte hrať?
Keď mal McEnroe tesne pred 34 rokmi, priznal, že jeho telo už nespolupracovalo. Preto má pred Djokovičom rešpekt, že v jeho veku robí všetko, čo je v jeho silách.
"Proti Musettimu mu telo jednoducho neslúžilo, o tom to celé bolo. V tomto veku sa niekedy zobudíte a jednoducho tam už nie je tá pružnosť ako keď máte 25 rokov.
A predsa sa stále drží v hre. Možno sa do semifinále zobudí a telo sa bude cítiť lepšie," odpovedal McEnroe.
Djokovič je podľa neho výnimočný človek a legenda. Veľa z toho, že ešte pokračuje v kariére, závisí od jeho motivácie a od toho, ako veľmi ešte chce bojovať o víťazstvá.
"Som ohromený, že dokáže hrať na takejto úrovni aj teraz. Stále má v sebe hlad, túžbu a odhodlanie robiť všetko, čo je potrebné," povedal.
A ako dlho môže ešte vydržať na okruhu? Veľa podľa Američana závisí, či ešte vyhrá nejaký grandslam.
"Otázka skôr znie: Ako dlho dokáže pokračovať mentálne aj fyzicky, keď toho toľko vyhral, ale už nevyhráva? Úprimne, bol by som prekvapený, keby v tom pokračoval viac než rok, ak by ďalej neprichádzali víťazstvá," uzavrel John McEnroe.