Francúz sa stal od roku 1991 najmladším víťazom zápasu. Medvedev prekvapujúco skončil

Francúzsky tenista Moise Kouame si zahrá v druhom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Pred domácim publikom zvíťazil ako držiteľ voľnej karty nad Chorvátom Marinom Čiličom 7:6 (4), 6:2 a 6:1.
Sedemnásťročný hráč sa stal od roku 1991 najmladším víťazom zápasu na tomto podujatí v mužskej dvojhre.
Po päťsetovom súboji sa prekvapujúco v úvodnom kole lúči s turnajom Rus Daniil Medvedev, keď nestačil na nenasadeného Austrálčana Adama Waltona 2:6, 6:1, 1:6, 6:1 a 4:6.
Naďalej tak platí, že bývalá svetová jednotka nevyhrala na parížskej antuke päťsetový duel a už siedmykrát sa lúčila s turnajom v prvom kole.
Prvé kolo bolo stopkou aj pre nasadenú dvadsiatku Camerona Norrieho, duel s Paraguajčanom Adolfom Danielom Vallejom musel skrečovať v druhom sete za stavu 6:7 (7) a 0:2 pre problémy s dýchaním. Navyše už pred turnajom mal starosti v oblasti rebier.
Roland Garros 2026
Dvojhra mužov - 1. kolo:
Alejandro Tabilo (Čile) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 6:1, 6:3, 6:4
Moise Kouame (Fr.) - Marin Čilič (Chor.) 7:6 (4), 6:2, 6:1
Zachary Svajda (USA) - Alexei Popyrin (Austr.) 3:6, 6:3, 7:6 (3), 7:5
Adam Walton (Aust.) - Daniil Medvedev (Rus.-6) 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4
Stefanos Tsitsipas (Gréc.) - Alexandre Müller (Fr.) 6:2, 3:0 - skreč
Matteo Arnaldi (Tal.) - Tallon Griekspoor (Hol.-29) 6:7 (9), 6:3, 7:6 (6), 6:3
Facundo Diaz Acosta (Arg.) - Č'-čen Čang (Čína) 6:1, 6:4, 6:3
Adolfo Daniel Vallejo (Par.) - Cameron Norrie (V.Brit-20) 7:6 (7), 2:0 - skreč