    VIDEO: Sabalenková sa nevyhla výpadkom proti Španielke. Žiadne prekvapenie nedopustila

    Aryna Sabalenková počas prvého kola na Roland Garros. (Autor: TASR/AP)
    ČTK, TASR|26. máj 2026 o 13:55
    Minuloročná finalistka môže v druhom kole nastúpiť proti Češke.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková úspešne vstúpila do účinkovania v dvojhre na grandslamovom turnaji Roland Garros.

    Najvyššie nasadená hráčka a vlaňajšia finalistka triumfovala v prvom kole nad Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou 6:4 a 6:2. 

    Sabalenková zvíťazila za hodinu a 15 minút, nevyhla sa však výpadkom. V prvom sete totiž minuloročná finalistka a štvornásobná grandslamová šampiónka viedla 4:0, v druhom 5:0.

    „Som šťastná, že som späť a ďakujem za podporu. Je tu teplo, takže vám patrí vďaka za to, že ste zostali. Myslím si, že všetci cítime tlak, ale ja som už na to zvyknutá a viem, ako to mám ignorovať,“ citovala agentúra AFP Sabalenkovú po výhre.

    VIDEO: Sabalenková oslavuje postup

    Ďalšou súperkou bieloruskej tenistky môže byť Češka Linda Fruhvirtová, ktorú na úvod v Paríži čaká domáca Elsa Jacquemotová.

    Ďalej ide Američanka Iva Jovicová, na úvod si nasadená sedemnástka poradila s Alexandrou Ealaovou z Filipín 6:4 a 6:2. 

    Roland Garros 2026

    Dvojhra žien - 1. kolo:

    Aryna Sabalenková (1-Biel.) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:4, 6:2

    Claire Liuová (USA) - Mojuka Učidžimová (Jap.) 3:6, 6:0, 4:1 - skreč

    Iva Jovicová (USA-17) - Alexandra Ealaová (Fil.) 6:4, 6:2

    Emma Navarrová (USA) - Janice Tienová (Ind.) 6:4, 6:3

    Donna Vekičová (Chor.) - Alice Tubellová (Fr.) 6:3, 6:2 

