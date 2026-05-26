VIDEO: Sabalenková sa nevyhla výpadkom proti Španielke. Žiadne prekvapenie nedopustila

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková úspešne vstúpila do účinkovania v dvojhre na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Najvyššie nasadená hráčka a vlaňajšia finalistka triumfovala v prvom kole nad Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou 6:4 a 6:2.
Sabalenková zvíťazila za hodinu a 15 minút, nevyhla sa však výpadkom. V prvom sete totiž minuloročná finalistka a štvornásobná grandslamová šampiónka viedla 4:0, v druhom 5:0.
„Som šťastná, že som späť a ďakujem za podporu. Je tu teplo, takže vám patrí vďaka za to, že ste zostali. Myslím si, že všetci cítime tlak, ale ja som už na to zvyknutá a viem, ako to mám ignorovať,“ citovala agentúra AFP Sabalenkovú po výhre.
Ďalšou súperkou bieloruskej tenistky môže byť Češka Linda Fruhvirtová, ktorú na úvod v Paríži čaká domáca Elsa Jacquemotová.
Ďalej ide Američanka Iva Jovicová, na úvod si nasadená sedemnástka poradila s Alexandrou Ealaovou z Filipín 6:4 a 6:2.
Roland Garros 2026
Dvojhra žien - 1. kolo:
Aryna Sabalenková (1-Biel.) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:4, 6:2
Claire Liuová (USA) - Mojuka Učidžimová (Jap.) 3:6, 6:0, 4:1 - skreč
Iva Jovicová (USA-17) - Alexandra Ealaová (Fil.) 6:4, 6:2
Emma Navarrová (USA) - Janice Tienová (Ind.) 6:4, 6:3
Donna Vekičová (Chor.) - Alice Tubellová (Fr.) 6:3, 6:2