Triumfom v Paríži si splnil sen. Alcaraz má grandslamový titul už z každého povrchu

V Paríži získal štrnásty titul na najvyššej profesionálnej úrovni, ôsmy na antuke. V päťsetových dueloch má impozantnú bilanciu 11:1, ktorá svedčí o tom, že sa dokáže vyrovnať s tlakom.

"V rozhodujúcom dejstve sa vždy usilujem dať do toho srdce a predviesť niečo extra. Iba vtedy mám šancu zaradiť sa k najlepším tenistom na svete. Musím ukázať súperovi, že som svieži, ako keby sme hrali úvodný gem zápasu."

Pre zranenie predlaktia Alcaraz vynechal turnaj Masters 1000 v Ríme, no v Paríži dokázal zvládnuť náročné duely.

"Som typ hráča, ktorý nepotrebuje veľa zápasov na to, aby sa po zranení opäť dostal do vrcholnej formy. Do príchode do Paríža som trénoval s kvalitnými sparingpartnermi. Od začiatku turnaja som bol spokojný s mojim pohybom po kurte i s údermi.

Každým zápasom som sa cítil lepšie a lepšie. Členovia môjho tímu mi pomohli, aby som bol na tom mentálne a fyzicky dobre."