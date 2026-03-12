VIDEO: Trojsetová bitka ho unavila. Djokovič končí v Indian Wells už v osemfinále

Srbský tenista Novak Djokovič vypadol v osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v americkom Indian Wells.
Tretieho nasadeného hráča vyradil v noci na štvrtok obhajca titulu Brit Jack Draper v trojsetovej bitke po výsledku 4:6, 6:4, 7:6 (5).
Drapera ako štrnástku pavúka čaká vo štvrťfinále súboj proti 11. nasadenému Rusovi Daniilovi Medvedevovi, ktorý si poradil s domácim Alexom Michelsenom 6:2, 6:4.
Ďalej ide najvyššie nasadený Carlos Alcaraz zo Španielska. Svetová jednotka si poradila s minuloročným finalistom Nórom Casperom Ruudom 6:1, 7:6 (2). Alcaraz sa vo štvrťfinále stretne s Britom Cameronom Norriem.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Draper
Djokovič s Draperom strávili na kurte viac ako dve a pol hodiny. Tridsaťosemročný Srb pôsobil unavene v treťom sete, v ktorom viedol 6:5, no duel dospel až do tajbrejku.
„Stále nemám pocit, že hrám tak, ako by som chcel. Tento duel som vyhral vďaka svojej odhodlanosti. Som na seba pyšný, keďže som hral proti Novakovi, pre mňa najväčšiemu tenistovi, aký existuje,“ uviedol Draper podľa agentúry AP.
ATP Indian Wells
dvojhra - osemfinále:
Jack Draper (V. Brit.-14) - Novak Djokovič (Srb.-3) 4:6, 6:4, 7:6 (5)
Carlos Alcaraz (Šp.) - Casper Ruud (Nór.-13) 6:1, 7:6 (2)
Cameron Norrie (V.Brit.-27) - Rinky Hijikata (Aus.) 6:4, 6:2
Daniil Medvedev (Rus.-11) - Alex Michelsen (USA) 6:2, 6:4