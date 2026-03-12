VIDEO: Sabalenková zvládla ťažký duel s Kanaďankou. Niekoľko vecí nefungovalo, uviedla

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kalifornskom Indian Wells.
Vo štvrťfinále zdolala v pozícii nasadenej jednotky desiatku „pavúka" Kanaďanku Victoriu Mbokovú 7:6 (0), 6:4.
Svetová jednotka Sabalenková odohrala proti 19-ročnej Mbokovej ťažký zápas. Kanaďanka si v prvom sete vynútila tajbrejk.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Mboková
Sabalenkovej psychická odolnosť sa však ukázala ako rozhodujúca – tajbrejk vyhrala bez straty bodu, čo sa jej v kariére podarilo prvýkrát.
„Som rada za víťazstvo, aj keď dnes niekoľko vecí nefungovalo úplne dobre. Napriek tomu sa mi podarilo vyhrať. Myslím, že ma ani raz nebrejkla,“ povedala po zápase 27-ročná bieloruská hráčka.
Indian Wells 2026
Dvojhra žien - štvrťfinále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Victoria Mboková (Kan.-10) 7:6 (0), 6:4