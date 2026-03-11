Češka po roku opäť dostala debakel od Swiatekovej. Získala v osemfinále len dva gemy

Česká tenistka Karolína Muchová podľahla v osemfinále turnaja v Indian Wells, rovnako ako vlani, poľskej dvojitej šampiónke Ige Swiatekovej.
Po osemzápasovej víťaznej sérii, počas ktorej získala titul v Dauhe, prehrala česká reprezentantka so svetovou dvojkou a šestnásobnou grandslamovou víťazkou hladko 2:6, 0:6.
Muchová dostala od Swiatekovej debakel rovnako ako pred rokom. Vtedy Poľka ovládla doteraz posledný vzájomný zápas dvakrát 6:1, a iba dva gemy získala rodáčka z Olomouca aj v stredajšom šiestom vzájomnom dueli, čím si zhoršila bilanciu na 1-5.
VIDEO: Zostrih zápasu Muchová - Swiateková
O postup do štvrťfinále bude na turnaji ešte usilovať Kateřina Siniaková. Jej súperkou je deviata nasadená Elina Svitolinová z Ukrajiny. Účasť medzi osem najlepších si už v utorok zabezpečila Češka Linda Nosková.
Indian Wells 2026
Dvojhra žien - osemfinále:
Iga Swiateková (Poľ.-2) - Karolína Muchová (ČR-13) 6:2, 6:0
Jessica Pegulová (USA-5) - Belinda Benčičová (Švaj.-12) 6:3, 7:6 (5)