    Češka po roku opäť dostala debakel od Swiatekovej. Získala v osemfinále len dva gemy

    Iga Swiateková sa teší z víťazstva.
    Iga Swiateková sa teší z víťazstva. (Autor: REUTERS)
    ČTK|11. mar 2026 o 23:51
    O postup do štvrťfinále bude na turnaji ešte usilovať Kateřina Siniaková.

    Česká tenistka Karolína Muchová podľahla v osemfinále turnaja v Indian Wells, rovnako ako vlani, poľskej dvojitej šampiónke Ige Swiatekovej.

    Po osemzápasovej víťaznej sérii, počas ktorej získala titul v Dauhe, prehrala česká reprezentantka so svetovou dvojkou a šestnásobnou grandslamovou víťazkou hladko 2:6, 0:6.

    Muchová dostala od Swiatekovej debakel rovnako ako pred rokom. Vtedy Poľka ovládla doteraz posledný vzájomný zápas dvakrát 6:1, a iba dva gemy získala rodáčka z Olomouca aj v stredajšom šiestom vzájomnom dueli, čím si zhoršila bilanciu na 1-5.

    VIDEO: Zostrih zápasu Muchová - Swiateková

    O postup do štvrťfinále bude na turnaji ešte usilovať Kateřina Siniaková. Jej súperkou je deviata nasadená Elina Svitolinová z Ukrajiny. Účasť medzi osem najlepších si už v utorok zabezpečila Češka Linda Nosková.

    Indian Wells 2026

    Dvojhra žien - osemfinále:

    Iga Swiateková (Poľ.-2) - Karolína Muchová (ČR-13) 6:2, 6:0

    Jessica Pegulová (USA-5) - Belinda Benčičová (Švaj.-12) 6:3, 7:6 (5)

    st 23:51
