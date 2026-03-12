VIDEO: Sinner suverénne zdolal Američana. Zverev napodobnil bývalé svetové jednotky

Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells.
Vo štvrťfinále zdolal v pozícii nasadenej štvorky Francúza Arthura Filsa 6:2, 6:3. Ďalej ide aj druhý nasadený Talian Jannik Sinner po triumfe 6:1, 6:2 nad domácim Američanom Learnerom Tienom.
Zverev po prvý raz postúpil do semifinále tohto turnaja. Je piatym tenistom v histórii, ktorý sa dostal medzi najlepšiu štvorku na všetkých deviatich aktuálnych turnajoch série ATP Masters 1000.
Pred ním to dokázali iba bývalé svetové jednotky – Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer a Andy Murray.
V semifinále sa druhý nasadený Zverev stretne práve s turnajovou dvojkou Sinnerom. Talian zdolal Tiena v dvoch setoch aj vo finále v Pekingu minulý október.
„ Je to veľmi talentovaný hráč. Som rád, ako som zareagoval. Mám pocit, že bol veľmi agresívny, najmä na začiatku, takže som sa snažil zostať pokojný. Pre mňa to bol samozrejme dôležitý zápas,“ uviedol Sinner podľa atptour.com.
ATP Indian Wells
dvojhra - štvrťfinále:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Learner Tien (USA-25) 6:1, 6:2
Alexander Zverev (Nem.-4) - Arthur Fils (Fr.-30) 6:2, 6:3