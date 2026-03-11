    Medzi novými miliardármi je Federer i Beyoncé. Najbohatším človekom sveta je Musk

    Roger Federer.
    Roger Federer. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|11. mar 2026 o 19:16
    ShareTweet1

    Majetok zarobil vďaka 20 titulom vo dvojhre na grandslamových turnajoch.

    Do rebríčka miliardárov zostavovaného americkým časopisom Forbes sa po prvýkrát dostala americká speváčka Beyoncé, vlastným menom Beyoncé Knowlesová-Carterová.

    Niekdajšia členka skupiny Destiny's Child a dlhoročná sólová interpretka podľa Forbesu zarobila viac než miliardu dolárov predajom svojej hudby, koncertovaním, ale aj zbieraním umeleckých diel.

    V rebríčku sa už dlhší čas nachádza aj manžel Beyoncé, rapper Jay-Z, ktorého majetok Forbes aktuálne odhaduje na 2,8 miliardy USD.

    Majetok amerického rappera Dr. Dre, ktorý spolu s ďalšími partnermi v roku 2014 predal technologickej spoločnosti Apple značku slúchadiel Beats by Dre, tento rok takisto po prvýkrát prekročil miliardu dolárov.

    Po prvý raz sa v rebríčku objavil aj švajčiarsky tenista Roger Federer s odhadovaným majetkom 1,1 miliardy dolárov, ktorý podľa Forbesu zarobil vďaka 20 titulom vo dvojhre na grandslamových turnajoch a podielu vo švajčiarskej obuvníckej spoločnosti On Running.

    Kanadský režisér, scenárista a producent James Cameron, stojaci za filmami ako Titanic, Avatar alebo Terminátor, tento rok podľa Forbesu dosiahol majetok vo výške 1,1 miliardy dolárov a takisto sa po prvýkrát objavil medzi miliardármi.

    Forbes ďalej poznamenal, že takmer dve tretiny nových miliardárov tvoria takzvaní self-made podnikatelia, čo znamená, že odhadovaný majetok si zarobili sami a nezdedili ho.

    Patria medzi nich aj traja 22-roční spoluzakladatelia startupu Mercor, ktorý sa zaoberá náborom pracovníkov pomocou umelej inteligencie (AI) – Brendan Foody, Adarsh Hiremath a Surya Midha.

    Hodnotu majetku každého z nich časopis odhadol na 2,2 miliardy dolárov. Midha, ktorý je o dva mesiace najmladší z trojice, je zároveň najmladším self-made miliardárom na svete.

    Najbohatším človekom sveta je podľa tohtoročného rebríčka Forbesu zakladateľ automobilky Tesla a startupu xAI Elon Musk. Hodnotu jeho majetku časopis vyčíslil na 839 miliárd dolárov, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac než dvojnásobok.

    Tenis

    Tenis

    Roger Federer.
    Roger Federer.
    Medzi novými miliardármi je Federer i Beyoncé. Najbohatším človekom sveta je Musk
    dnes 19:16|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Medzi novými miliardármi je Federer i Beyoncé. Najbohatším človekom sveta je Musk