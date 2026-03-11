Medzi novými miliardármi je Federer i Beyoncé. Najbohatším človekom sveta je Musk

Do rebríčka miliardárov zostavovaného americkým časopisom Forbes sa po prvýkrát dostala americká speváčka Beyoncé, vlastným menom Beyoncé Knowlesová-Carterová.
Niekdajšia členka skupiny Destiny's Child a dlhoročná sólová interpretka podľa Forbesu zarobila viac než miliardu dolárov predajom svojej hudby, koncertovaním, ale aj zbieraním umeleckých diel.
V rebríčku sa už dlhší čas nachádza aj manžel Beyoncé, rapper Jay-Z, ktorého majetok Forbes aktuálne odhaduje na 2,8 miliardy USD.
Majetok amerického rappera Dr. Dre, ktorý spolu s ďalšími partnermi v roku 2014 predal technologickej spoločnosti Apple značku slúchadiel Beats by Dre, tento rok takisto po prvýkrát prekročil miliardu dolárov.
Po prvý raz sa v rebríčku objavil aj švajčiarsky tenista Roger Federer s odhadovaným majetkom 1,1 miliardy dolárov, ktorý podľa Forbesu zarobil vďaka 20 titulom vo dvojhre na grandslamových turnajoch a podielu vo švajčiarskej obuvníckej spoločnosti On Running.
Kanadský režisér, scenárista a producent James Cameron, stojaci za filmami ako Titanic, Avatar alebo Terminátor, tento rok podľa Forbesu dosiahol majetok vo výške 1,1 miliardy dolárov a takisto sa po prvýkrát objavil medzi miliardármi.
Forbes ďalej poznamenal, že takmer dve tretiny nových miliardárov tvoria takzvaní self-made podnikatelia, čo znamená, že odhadovaný majetok si zarobili sami a nezdedili ho.
Patria medzi nich aj traja 22-roční spoluzakladatelia startupu Mercor, ktorý sa zaoberá náborom pracovníkov pomocou umelej inteligencie (AI) – Brendan Foody, Adarsh Hiremath a Surya Midha.
Hodnotu majetku každého z nich časopis odhadol na 2,2 miliardy dolárov. Midha, ktorý je o dva mesiace najmladší z trojice, je zároveň najmladším self-made miliardárom na svete.
Najbohatším človekom sveta je podľa tohtoročného rebríčka Forbesu zakladateľ automobilky Tesla a startupu xAI Elon Musk. Hodnotu jeho majetku časopis vyčíslil na 839 miliárd dolárov, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac než dvojnásobok.