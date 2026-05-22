Wilander veští mladému Španielovi svetlú budúcnosť: O chvíľu je v TOP 10 a raz vyhrá grandslam

Španielsko po rokoch dominancie Rafaela Nadala a bleskovom nástupe Carlosa Alcaraza objavilo ďalší klenot.
Stále len 19-ročný Rafael Jódar v roku 2026 nielenže vtrhol do elitnej tridsiatky rebríčka ATP, ale podľa expertov disponuje niečím, čo sa u mladíkov vidí málokedy – mentálnou stabilitou.
Jodar, rodák z madridského Leganés, v domácom prostredí na turnaji v Madride zdemoloval svetovú osmičku Alexa de Minaura 6:3, 6:1 za necelých 75 minút.
Svoj prvý titul na okruhu ATP získal ešte v apríli na turnaji v Marrakéši. Následne vypadol na domácom turnaji v Barcelone a v spomenutom Madride ho vyradil až Jannik Sinner vo štvrťfinále.
Aj vďaka týmto úspechom sa prebojoval do elitnej tridsiatky rebríčka a na blížiacom sa Roland Garros bude patriť k nasadeným hráčom.
Čo sa v článku ešte dočítate?
- Akú búducnosť mu veští Wilander?
- Čo o ňom povedal Arthur Fils?
- V čom prekonal všetky tenisové legendy?
- Prečo je podľa Wilandera stvorený na grandslamy?
- Dostal meno po svojom hrdinovi Nadalovi?
Raz vyhrá grandslamový turnaj
Sedemnásobný grandslamový šampión a dnes rešpektovaný analytik Mats Wilander odpovedal počas tlačovej konferencie aj na otázky Sportnetu.
Pri jeho mene neskrýval nadšenie. Jodar pre neho nie je len ďalší atletický Španiel. To, čo ho odlišuje, je jeho hlava. „Najzaujímavejšia vec na ňom je jeho postoj,“ uviedol Wilander pre Sportnet.
Wilander prognózoval, ako sa môže vyvíjať kariéra stále len tínedžera. Podľa neho ho čaká svetlá budúcnosť.
„Myslím si, že je na 100 percent hráčom top 10 v nasledujúcich 3-4 rokoch a myslím si, že jedného dňa vyhrá grandslamový turnaj," dodal hviezdy Švéd.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Jannik Sinner - Rafael Jodar na ATP 1000 Rím
Lepší ako všetky hviezdy
Bývalá svetová jednotka Andy Roddick vo svojom podcaste Served upozornil na úctyhodnú štatistiku.
Jodar zaznamenal 17 víťazstiev vo svojich prvých 25 kariérnych zápasoch na okruhu ATP. „To je lepší štart, než mali Nadal, Federer, Djokovič, Alcaraz, Sinner alebo Fonseca,“ vyhlásil Roddick.
Američan mal možnosť sledovať Jodara naživo v Dallase a opísal fascinujúci fyzický aspekt jeho tenisu.
„Sledoval som ho asi šesť alebo sedem gemov naživo, pretože to o ňom prezradí viac ako hra v televízii. Každá loptička od neho letí horúca bez toho, aby to vyzeralo, že sa do toho snaží extrémne oprieť,“ analyzoval Roddick.
Skôr Sinner ako Alcaraz
Hoci Jodar je Španiel ako Alcaraz, herne má bližšie k inej hviezde. Francúz Arthur Fils, ktorý ho porazil v napínavom semifinále v Barcelone, ich herné štýly prirovnal priamo.
„Carlos je obrovský šampión, dokáže veci neskutočne mixovať a meniť počas hry,“ povedal Fils.
„Rafa je dnes trochu iný. Prirovnal by som ho skôr k Sinnerovi. Je veľmi silný od základnej čiary na oboch stranách a dokáže hrať údery po čiare“.
Tento tlak od základnej čiary pocítil aj Alex de Minaur, ktorý podľa Roddicka vyzeral proti Jodarovi bezmocne.
„De Minaura neporazíte len šikovnosťou alebo fyzickou kondíciou. Musíte mať komplexný súbor zručností, aby ste ho takto prevalcovali,“ dodal Roddick.
VIDEO: Jodar vyhral prvý zápas s hráčom z TOP 10 - proti de Minaurovi
Profesionál v mladom veku
Jodarova cesta do svetovej špičky viedla cez netradičnú zastávku na University of Virginia v USA.
Tamojší tréner Andres Pedroso spomína, že jeho zrelosť ho šokovala už medzi juniormi.
„Bol som úplne ohromený jeho zrelosťou, jeho profesionalitou a vážnosťou, s akou súťažil. Nevyzeral ako juniorský hráč, ale ako profesionál,“ povedal Pedroso.
Podľa neho na kurte neplytvá časom: „Bolo to všetko len o biznise. Vyťaží maximum z každej sekundy, ktorú strávi na kurte“.
Pedroso tiež vyzdvihol vzácnu kombináciu jeho povahy: „To, čo ho odlišuje, je viera kombinovaná s pokorou. Verí, že môže poraziť kohokoľvek, ale vie, že musí byť plne pripravený, pretože môže s kýmkoľvek aj prehrať“.
Stvorený na grandslamy
Wilander zdôraznil, že jeho agresívny štýl je ideálny pre grandslamové turnaje, kde sa hrá na päť setov.
„Je to perfektný hráč pre zápasy na tri víťazné sety. Bude hrať agresívne po celý čas, čo znamená, že môže šetriť svoju energiu,“ dodal Švéd.
Podľa neho je vďaka schopnosti triafať víťazné údery mentálne vyrovnanejší a fyzicky menej zraniteľný v dlhých zápasoch.
V Paríži ho Wilander vidí ako nebezpečenstvo pre každého: „Obháji svoje nasadenie. Nemyslím si, že prehrá s niekým, kto je rebríčkovo nižšie ako on," uzavrel svoju prognózu.
Rafael, ale nie po Nadalovi
Napriek tomu, že Jodar považuje Rafaela Nadala za svoj idol, jeho krstné meno nemá s antukovým kráľom nič spoločné.
V rodine Jodarovcov sa meno Rafael dedí z otca na syna už štyri generácie – nosil ho jeho otec, starý otec aj prastarý otec.
Mladý Madridčan, ktorý je fanúšik Realu Madrid a obdivovateľom Juda Bellinghama, sa snaží ostať nohami na zemi.
„Vždy sa snažím na kurte baviť, či už je to tréning alebo zápas. Niekedy sú výsledky skvelé, inokedy nie, ale to neznamená, že si to neužívam,“ povedal po zisku svojho prvého titulu v Marrákeši.
Zároveň dodal, že sa nechce s nikým porovnávať: „Sledujem svoju vlastnú cestu, nechcem sa porovnávať s nikým iným“.
Pokiaľ ide o rady od hviezdnych kolegov Alcaraza a Nadala, je tomu otvorený: „Vždy, keď mi dajú nejakú radu, snažím sa ju zahrnúť do svojho tenisu. Prijmem akúkoľvek radu od španielskych tenistov“.