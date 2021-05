Najväčšia rivalita plná kuriozít. Po 57 zápasoch je rozdiel minimálny

"Rafa bol v rozhodujúcich momentoch lepší, ale z dnešného zápasu si môžem zobrať veľa pozitívneho. Našiel som na antuke rovnováhu, už si to len udržať do Paríža," vravel po prehranom finále Djokovič.

Narážal najmä na to, ako v osemfinále proti kanadskému mladíkovi musel odvracať dva mečbaly.

Pred zápasom bola veľkým otáznikom jeho fyzická kondícia. Pre piatkový dážď musel v sobotu dohrávať náročné štvrťfinále so Stefanosom Tsitsipasom, a potom ešte hrať aj trojsetový duel v semifinále s Lorenzom Sonegom.

Na kurte strávil bez zopár minút päť hodín.

Nadal mal lepšiu pozíciu. Štvrťfinále stihol odohrať pred dažďom a semifinále v sobotu zvládol vo dvoch setoch.

Finále nakoniec trvalo dve hodiny a 49 minút. No podľa Djokoviča to nebol problém. "Necítil som sa unavený, pokojne by som ešte pár hodín hral," vravel po zápase Djokovič.