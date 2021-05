Djokoviča skoro zdolal bývalý futbalista. Nadal dosiahol veľký míľnik

ATP Rím 2021 - semifinále Rafael Nadal (2-Šp.) - Reilly Opelka (USA) 6:4, 6:4 Novak Djokovič (1-Srb.) - Lorenzo Songeto (Tal.) 6:3, 6:7(5), 6:2

RÍM. Iba pred niekoľkými mesiacmi doslova šokoval Novaka Djokoviča. Uštedril mu jednu z najhorších prehier v kariére. Takmer neporaziteľnému súperovi dovolil uhrať iba tri hry. A teraz mal šancu senzáciu zopakovať. Taliansky tenista Lorenzo Sonego predvádzal na prestížnom turnaji ATP v Ríme životné výkony.

Do hlavného mesta Talianska pritom prichádzal s jediným víťazstvom nad hráčom najlepšej svetovej desiatky v kariére. Práve tým nad Djokovičom. Veľké prekvapenie pripravil Sonego svetovej jednotke v októbri vo Viedni.

Tam však šiel Djokovič s jediným cieľom - zabezpečiť si post svetovej jednotky do konca roka. O titul z malého turnaja až tak nešlo. Na podujatí zo série Masters 1000 to bolo iné. Postúpiť do finále by bola veľká prestíž aj pre oboch. Djokovič bol na kurte skoro päť hodín Hoci semifinále malo jasného favorita, nakoniec to bol veľký boj. Sonego povzbudený aj redukovaným počtom fanúšikov v domácom prostredí vzdoroval svetovej jednotke takmer dve a trištvrte hodiny. Nakoniec však Djokovič ďalšiu prehru s tým istým súperom nedopustil a vyhral v troch setoch. Obaja súperi pritom už mali za sebou v ten deň jeden zápas. Piatkový program prerušil dážď. Djokovič musel obracať vývoj štvrťfinále proti Stefanosovi Tsitsipasovi, ktorý viedol pred prestávkou o set a brejk. Zápas trval tri hodiny a 16 minút. Dokopy strávil Djokovič v sobotu na kurte štyri hodiny a 56 minút.

"Môžem sa iba sám viniť z toho, že som to neuzavrel vo dvoch setoch. Na konci dňa ale treba poznamenať, že súper ukázal, prečo sa dostal na turnaji Masters 1000 do semifinále. Je to veľmi kvalitný hráč, nie je ľahké hrať proti nemu. Obzvlášť, keď za ním stálo aj publikum. Bola to úžasná atmosféra," chválil Sonega Djokovič. Výhry nad Thiemom a Rubľovom Sonego šiel do súboja so svetovou jednotkou povzbudený doobedným triumfom nad svetovou sedmičkou Rusom Andrejom Rubľovom. Aj preňho to bol dlhý zápas. Na kurte bol viac ako dve a pol hodiny. "Je to môj najobľúbenejší turnaj na svete. Neuveriteľne emotívny moment, že si tu budem môcť zahrať s Novakom v semifinále, je to neuveriteľný hráč. Najlepší na svete," neskrýval po senzačnom triumfe radosť Sonego.

Výhra nad elitným ruským súperom však bola v Ríme už druhou nad súperom z najlepšej desiatky. V osemfinále po takmer tri a pol hodinovom boji zdolal Dominica Thiema, svetovú štvorku. "Som neuveriteľne šťastný. Nadal a Thiem sú najlepší antukári na svete. Som rád, že som tu mohol jedného z nich zdolať," hovoril šťastný Sonego.

Mohol byť futbalistom Talian, ktorý dnes zdoláva najlepších tenistov sveta pritom dlho uvažoval, že sa profesionálnym tenistom nikdy nestane. Tenisu sa začal venovať až ako jedenásťročný. Väčšina tenistov začína pritom hrať už okolo šiestich rokov. Prvé body do rebríčka ATP získal tiež pomerne neskoro, až ako 19-ročný. Prvú výhru na hlavnom okruhu dokonca dosiahol vo veku 22 rokov. Dnes má Talian 26 rokov. Ako rodený Turínčan hrával v meste v juniorskej futbalovej akadémii. Futbalu sa venoval do trinástich. Potom už dostal prednosť tenis.

Dodnes futbalu fandí. Jeho obľúbeným klubom však nie je slávny Juventus Turín, obľubuje FC Turín. Zo svetových klubov má rád aj FC Barcelona. Okrem toho však má blízko aj k basketbalu. Rád si ho vo voľnom čase zahrá. Na instagram pridáva videá a fotografie práve so svojimi trikmi s basketbalovou loptou.

Napriek semifinálovej prehre si Sonego po turnaji v Ríme rebríčkovo polepší. Z 33. pozície sa posunie na 28. miesto. Vyrovná tak svoje kariérne maximum, na ktorom sa nachádzal v apríli. Obrovský skok spravil Talian len v posledných mesiacoch. Ešte do sezóny 2020 vstupoval ako hráč druhej päťdesiatky. Rok predtým bol dokonca mimo svetovej stovky. Ďalší súboj s Nadalom Vo finále sa nakoniec stretnú Novak Djokovič a Rafael Nadal. Španiel štvrťfinále stihol v piatok odohrať ešte pred dažďom. V sobotu tak prišiel na kurt iba na jeden zápas. Hral proti veľkému prekvapeniu, Američanovi s mimoriadne kvalitným servisom Reillymu Opelkovi. Súperovi však nedal väčšiu šancu. Išlo o jeho jubilejný päťstý zápas na antuke. Z toho vyhral 458 zápasov a prehral iba 42.

Pôjde už o 57. vzájomný duel Djokoviča s Nadalom. Ide o vôbec najväčšiu rivalitu v dejinách tenisu. Srbský tenista mierne vedie 29:27. Na antuke však vedie Nadal 18:7. V Ríme pôjde celkovo o deviate stretnutie. Nikde sa títo dvaja hráči nestretávajú častejšie ako práve v Ríme. Nadal v Taliansku vedie v bilancii 5:3. Od roku 2005 sa ešte nestalo, aby vo finále v Ríme nebol aspoň jeden z dvojice Nadal a Djokovič.

"Nebudem mať príliš veľa času dať sa dokopy. Snáď sa mi podarí zregenerovať nohy. Proti Rafovi inak nemáte šancu. Aj on tu mal ťažké zápasy, ale ja, s tým všetkým, čo som tu dnes zažil, som to tiež nemal jednoduché," vravel po semifinále Djokovič. Nadal po svojom semifinále ešte netušil, kto bude jeho súperom. "Veľa vecí som tu spravil tento týždeň dobre, hral som tu v dobrej nálade. Je to pre moju sebadôveru dôležité, že som v takomto veľkom finále," priznal po zápase.