Šramková stratila viac ako 10 miest v rebríčku WTA, Pohánková poskočila o 62 priečok

NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková aj naďalej kraľuje rebríčku WTA.
Víťazka záverečného grandslamu sezóny US Open má pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou náskok viac ako 2500 bodov. Tretia je Američanka Coco Gauffová.
Najvyššie postavená Slovenka Rebecca Šramková klesla o 13. miest na 68. pozíciu. Renáta Jamrichová si polepšila o jednu priečku a figuruje na 217. mieste, Viktória Hrunčáková je 229.
Rebríček WTA
/k 6. októbru/:
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
11 010 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
8553 b
3.
(3.)
Coco Gauffová
USA
7263 b
4.
(4.)
Amanda Anisimová
USA
5989 b
5.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4698 b
6.
(7.)
Jessica Pegulová
USA
4653 b
7.
(6.)
Madison Keysová
USA
4459 b
8.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4156 b
9.
(10.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
3898 b
10.
(9.)
Čeng Čchin-wen
Čína
3678 b
68.
(55.)
Rebecca Šramková
Slovensko
1012 b
217.
(218.)
Renáta Jamrichová
Slovensko
325 b
229.
(229.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
311 b
373.
(374.)
Martina Okáľová
Slovensko
155 b
375.
(382.)
Katarína Kužmová
Slovensko
154 b
394.
(456.)
Mia Pohánková
Slovensko
140 b