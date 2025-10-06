    Šramková stratila viac ako 10 miest v rebríčku WTA, Pohánková poskočila o 62 priečok

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: TASR)
    TASR|6. okt 2025 o 11:54
    Na čele je naďalej Bieloruska Aryna Sabalenková.

    NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková aj naďalej kraľuje rebríčku WTA.

    Víťazka záverečného grandslamu sezóny US Open má pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou náskok viac ako 2500 bodov. Tretia je Američanka Coco Gauffová.

    Najvyššie postavená Slovenka Rebecca Šramková klesla o 13. miest na 68. pozíciu. Renáta Jamrichová si polepšila o jednu priečku a figuruje na 217. mieste, Viktória Hrunčáková je 229.

    Rebríček WTA

    /k 6. októbru/:

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    11 010 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    8553 b

    3.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    7263 b

    4.

    (4.)

    Amanda Anisimová

    USA

    5989 b

    5.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4698 b

    6.

    (7.)

    Jessica Pegulová

    USA

    4653 b

    7.

    (6.)

    Madison Keysová

    USA

    4459 b

    8.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4156 b

    9.

    (10.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    3898 b

    10.

    (9.)

    Čeng Čchin-wen

    Čína

    3678 b

    68.

    (55.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    1012 b

    217.

    (218.)

    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    325 b

    229.

    (229.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    311 b

    373.

    (374.)

    Martina Okáľová

    Slovensko

    155 b

    375.

    (382.)

    Katarína Kužmová

    Slovensko

    154 b

    394.

    (456.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    140 b

    dnes 11:54
