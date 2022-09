Češka sa do semifinále nepozrie. Bieloruska Sabalenková jasne dominovala

NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa rovnako ako vlani prebojovala do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále ako nasadená šestka vyradila Češku Karolínu Plíškovú 6:1, 7:6 (4).

V dueli o postup do finále nastúpi v noci na piatok SELČ proti víťazke súboja medzi najvyššie nasadenou Poľkou Igou Swiatekovou a domácou Američankou Jessicou Pegulovou.