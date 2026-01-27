Mladý talent pocítil silu Sabalenkovej. Nikdy som ju takto dobre hrať nevidela, vraví expertka

Keď ovládla svoj prvý grandslamový turnaj v kariére, bolo to v roku 2023 práve v Melbourne. Jediný set prehrala vo finále proti Jelene Rybakinovej.
Aryna Sabalenková však hrala pred tromi rokmi úplne iný tenis. Experti vravia, že svoj prvý turnaj veľkej štvorky vyhrala vďaka tomu, že len silno udierala do loptičky.
Teraz už ako svetová jednotka kráča za svojim tretím titulom na Australian Open. Vo štvrťfinále si poradila s talentovanou tínedžerkou Ivou Jovičovou jasne v dvoch setoch 6:3 a 6:0.
"V jej hre bola pestrosť. Nehrá jednotný tenis, je v tom oveľa viac. Je jedna z hráčok, ktorá sa naozaj snaží neustále zlepšovať," povedala na jej adresu bývalá rakúska tenistka a expertka Eurosportu Barbara Schettová.
Na jej slová nadviazal aj legendárny Švéd a ďalší expert Eurosportu Mats Wilander. "Sabalenková hrá v súčasnosti veľmi pestro. Vždy bude silovou hráčkou, ale dokáže prísť aj k sieti, vie trafiť kraťas," spomenul.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Jovičová
Musela vyvinúť tlak
Sabalenková odohrala proti nasadenej dvadsaťdeviatke dominantný zápas. Zahrala 31 víťazných úderov, kým Jovičová len 12.
Po prvom podaní získala až 83 percent loptičiek, odvrátila všetky brejkbaly. Na sieti nepremenila na fiftín len jednu z ôsmich loptičiek.
"Som nesmierne šťastná z víťazstva. Je to mladá, skvelá hráčka. Som rada, že som toto víťazstvo získala v dvoch setoch a spokojná s úrovňou, ktorú som dnes predviedla," povedala Bieloruska na pozápasovej tlačovej konferencii.
Po prvom sete priznala, že musela vyvinúť ešte väčší tlak a nastúpiť do zápasu silnejšia. "Musela som ukázať úroveň a triedu," dodala sebavedomo.
Sabalenková už v uplynulom zápase proti Victorii Mbokovej z Kanady prekonala rekord Novaka Djokoviča v počte víťazných tajbrejkov v rade na grandslamoch.
Vyhrala ich už dvadsať za sebou. "Je jednoducho neuveriteľné, ako dokáže zvýšiť intenzitu, keď sa dostane do tajbrejku," vyzdvihol jej hru Wilander.
Trofej alebo nič
Sabalenková postúpila už do štvrtého semifinále v rade na Australian Open a spolu s US Open je to jej najobľúbenejší grandslamový turnaj na okruhu.
"Niekedy sa všetci na sekundu zastavíme a povieme si, že úroveň, ktorú sme dokázali dosiahnuť, znie naozaj neuveriteľne a je ťažké tomu uveriť.
Určite niekedy len premýšľam, že je obdivuhodné, čo som dokázala dosiahnuť," reagovala na chválu novinárov, ktorí vyzdvihli jej úspešnosť na turnajoch.
Svetová jednotka má už dlhodobo prirodzenú víťaznú mentalitu. Podľa nej je dôležité, aby všetky hráčky mali v hlave, že buď vyhrajú trofej alebo nič.
"Vždy to máte v zadnej časti mysle, že samozrejme chcete vyhrať, ale snažím sa sústrediť na správne veci, brať to krok za krokom. Na finalistu si nikto nepamätá," dodala.
To, akým spôsobom sa na kurte Sabalenková prezentuje, oceňujú aj experti. Je pre nich favoritkou číslo jedna na zisk titulu. "Ak bude hrať takto, získa titul. Nikdy som ju takto hrať nevidela," doplnila Schettová.
Musí byť spokojná
Iva Jovičová je aj napriek jasnej prehre vo štvrťfinále príjemným prekvapením celého turnaja.
Američanka má stále len osemnásť rokov, na turnaji do tejto fázy turnaja neprehrala ani set. Jej najväčším skalpom bolo vyradenie Jasmine Paoliniovej v treťom kole.
"Myslím si, že vzhľadom na pozíciu, v ktorej som bola pred príchodom na turnaj, musím byť s týmto výsledkom spokojná. Vždy je ťažké, keď prehráte. Samozrejme, dnešok nebol to, čo som chcela, ale celkovo som šťastná," povedala na tlačovej konferencii po zápase.
Postup do štvrťfinále je zatiaľ jej maximom na grandslamoch. Doteraz bola najďalej v druhom kole Wimbledonu a Roland Garros.
Zápas proti svetovej jednotke nevnímala inak ako ostatné. Uviedla, že každý duel na tejto úrovni je skvelý je to sen byť vôbec tam.
"Áno, bolo to štvrťfinále, ale nakoniec dúfam, že budem v mnohých štvrťfinále, takže si nemyslím, že táto prehra nejako zásadne ovplyvní moju kariéru," spomenula Jovičová.
Talent mladej Američanky si všimol aj Wilander. Vyzdvihol jej fyzické schopnosti, atletickosť a mentálnu silu.
"Jej údery sú absolútne brilantné, podanie je výborné, aj keď je nízka. Vie, ako prísť na sieť. Čiže je to absolútne kompletný balík a ja v nej vidím budúcu grandslamovú šampiónku," vychválil ju expert.
Úžasné, čo Sabalenková dokázala
Pre Jovičovú šlo o prvý zápas so svetovou jednotkou a preto nevedela, čo od nej presne čakať. Nikdy predtým ani spolu netrénovali.
"Predviedla skvelú úroveň, čo by ste aj očakávali vzhľadom na všetky jej úspechy," pochválila ju.
Zároveň priznala, že na ňu Sabalenková vyvinula veľký tlak jej silovou hrou a tým, že ju nenechala ani poriadne vstúpiť do zápasu. "Musíte to prijať a prispôsobiť sa tomu tempu výmen," konkretizovala.
Pre Američanku je Sabalenková veľkou inšpiráciou. "Spôsob, akým dokázala využiť všetky tie negatívne veci, ktoré sa jej stali na kurte aj v osobnom živote, a premeniť ich na motiváciu, je naozaj dokonalý," dodala na tlačovej konferencii.
Radí jej aj Djokovič
Jovičovej najväčším tenisovým idolom je Novak Djokovič. Bolo jej cťou hrať na jednom turnaji práve s ním.
Po tom, čo zdolala Paoliniovú v treťom kole, si na ňu práve srbský velikán našiel čas a porozprával sa s ňou. Djokovič o nej povedal, že je budúcou svetovou jednotkou.
VIDEO: Iva Jovičová o radách Novaka Djokoviča
"Písal mi aj správy s tipmi do ďalších zápasov. Sme v kontakte a mám pocit, že sme si už vybudovali určitý vzťah, čo je úžasné. Želám mu len to najlepšie. Ak vám dá Novak nejaké rady, viete, že by ste sa ich mali držať," povedala na jeho adresu Američanka.
Na Djokovičovej hre vyzdvihla, že dokáže pritlačiť súperov k múru tým, že v dôležitých momentoch hrá veľmi precízne. "Súperom ukazuje, že vie brániť, útočiť a že je mysľou prítomný v každom jednom fiftíne," vychválila jeho hru.