    Sabalenková natiahla víťaznú šnúru. V druhom sete mladú súperku vôbec nešetrila

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|27. jan 2026 o 07:23
    Štvrtýkrát za sebou sa dostala do semifinále v Melbourne.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

    Šampiónka z rokov 2024 a 2023 zdolala vo štvrťfinále v pozícii nasadenej jednotky Američanku Ivu Jovičovú 6:3, 6:0. V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti víťazke súboja medzi Jovičovej krajankou Cori Gauffovou a Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou.

    Sabalenková ťahá v tomto roku desaťzápasovú víťaznú šnúru, pred Australian Open triumfovala na turnaji WTA v Brisbane. Opäť nestratila ani set. Štvrtýkrát za sebou sa dostala do semifinále v Melbourne.

    Bieloruska vyhrala 25. z posledných 26 zápasov na Australian Open. Chce napraviť vlaňajšie finálové zaváhanie, keď prehrala s Američankou Madison Keysovou.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Jovičová

    Sabalenková dominovala v počte víťazných úderov 31:12 a odvrátila všetkých päť brejkbalov. V prvom sete sa rýchlo dostala do vedenia 3:0. V druhom dejstve povolila Jovičovej iba 11 fiftínov a nadelila ju kanára.

    „Zápas proti Jovičovej nebol ani zďaleka taký jednoznačný ako ukazuje konečný výsledok. Na turnajoch som sa v uplynulom období stretávala s viacerými talentovanými tínedžerkami, ktoré nemajú čo stratiť.

    V dueli proti Jovičovej bolo veľa dlhých výmen. Iva predvádzala na tohtoročnom Australian Open neuveriteľný tenis. Som veľmi šťastná, že som dnešný zápas zvládla v dvoch setoch," uviedla Sabalenková pre akreditované médiá.

    Australian Open 2026

    ženy - dvojhra - štvrťfinále:

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Iva Jovičová (USA-29) 6:3, 6:0

    Tenis

    Nemecký tenista Alexander Zverev.
