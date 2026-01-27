Sabalenková natiahla víťaznú šnúru. V druhom sete mladú súperku vôbec nešetrila

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.
Šampiónka z rokov 2024 a 2023 zdolala vo štvrťfinále v pozícii nasadenej jednotky Američanku Ivu Jovičovú 6:3, 6:0. V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti víťazke súboja medzi Jovičovej krajankou Cori Gauffovou a Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou.
Sabalenková ťahá v tomto roku desaťzápasovú víťaznú šnúru, pred Australian Open triumfovala na turnaji WTA v Brisbane. Opäť nestratila ani set. Štvrtýkrát za sebou sa dostala do semifinále v Melbourne.
Bieloruska vyhrala 25. z posledných 26 zápasov na Australian Open. Chce napraviť vlaňajšie finálové zaváhanie, keď prehrala s Američankou Madison Keysovou.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Jovičová
Sabalenková dominovala v počte víťazných úderov 31:12 a odvrátila všetkých päť brejkbalov. V prvom sete sa rýchlo dostala do vedenia 3:0. V druhom dejstve povolila Jovičovej iba 11 fiftínov a nadelila ju kanára.
„Zápas proti Jovičovej nebol ani zďaleka taký jednoznačný ako ukazuje konečný výsledok. Na turnajoch som sa v uplynulom období stretávala s viacerými talentovanými tínedžerkami, ktoré nemajú čo stratiť.
V dueli proti Jovičovej bolo veľa dlhých výmen. Iva predvádzala na tohtoročnom Australian Open neuveriteľný tenis. Som veľmi šťastná, že som dnešný zápas zvládla v dvoch setoch," uviedla Sabalenková pre akreditované médiá.
Australian Open 2026
ženy - dvojhra - štvrťfinále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Iva Jovičová (USA-29) 6:3, 6:0