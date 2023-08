Na US Open zaviedli tenisový VAR, ale ten hneď zlyhal. Podobá sa to na frašku, kritizuje Murray

NEW YORK. Andy Murray vstúpil do posledného grandslamu sezóny úspešne, a to aj napriek tomu, že na svojom poslednom turnaji v Toronte do osemfinálového zápasu nenastúpil.

V New Yorku na US Open 2023 je však bývalá svetová jednotka opäť vo forme, keď v prvom kole vyradila Francúza Corentina Mouteta bez straty setu.

Toto stretnutie však poznačila udalosť týkajúca sa technologickej novinky na dvorcoch vo Flushing Meadows.

Novinka nefungovala

Organizátori US Open zaviedli počas tohto ročníka novinku obdobnú s futbalovým VARom. Pri nejasných situáciách si totiž tenisti môžu vyžiadať kontrolu daného momentu cez hlavného rozhodcu.