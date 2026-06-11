Williamsovej comeback sa končí predčasne, jej deblová partnerka sa zranila

Americká hviezda Serena Williamsová si pri svojom návrate k tenisu ďalší deblový zápas v Queen's Clube nezahrá.
Jej spoluhráčka Victoria Mboková z Kanady po zranení kolena a skreči v stredajšom stretnutí 2. kola dvojhry s Karolínou Plíškovou zo súťaže odstúpila. Usporiadatelia turnaja to oznámili na sociálnych sieťach.
Do semifinále štvorhry tak postúpili bez boja Kanaďanka Leylah Fernandezová a Laura Siegemundová.
V prvom kole Williamsová s Mbokovou zdolali turnajové trojky Američanku Nicole Melicharovú-Martinezovú a Novozélanďanku Erin Routliffeovú 7:6, 6:2.
Víťazka 23 grandslamov vo dvojhre Williamsová sa predstavila na turnaji štyri roky po konci kariéry.
V budúcom týždni nastúpi štyridsaťštyriročná Američanka v debli na turnaji v Berlíne po boku Karolíny Muchovej. Zvažuje aj účasť vo Wimbledone.