    Williamsovej comeback sa končí predčasne, jej deblová partnerka sa zranila

    Americko-kanadská dvojica Serena Williamsová (vpravo) a Victoria Mboková
    Americko-kanadská dvojica Serena Williamsová (vpravo) a Victoria Mboková (Autor: TASR/AP)
    ČTK|11. jún 2026 o 13:25
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    Kanaďanka si poranilo koleno.

    Americká hviezda Serena Williamsová si pri svojom návrate k tenisu ďalší deblový zápas v Queen's Clube nezahrá.

    Jej spoluhráčka Victoria Mboková z Kanady po zranení kolena a skreči v stredajšom stretnutí 2. kola dvojhry s Karolínou Plíškovou zo súťaže odstúpila. Usporiadatelia turnaja to oznámili na sociálnych sieťach.

    Do semifinále štvorhry tak postúpili bez boja Kanaďanka Leylah Fernandezová a Laura Siegemundová.

    V prvom kole Williamsová s Mbokovou zdolali turnajové trojky Američanku Nicole Melicharovú-Martinezovú a Novozélanďanku Erin Routliffeovú 7:6, 6:2.

    Víťazka 23 grandslamov vo dvojhre Williamsová sa predstavila na turnaji štyri roky po konci kariéry.

    V budúcom týždni nastúpi štyridsaťštyriročná Američanka v debli na turnaji v Berlíne po boku Karolíny Muchovej. Zvažuje aj účasť vo Wimbledone.

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