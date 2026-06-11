Pohánková nenadviazala na cenný skalp. Proti Poľke doplatila aj na slabý prvý servis

Mladá slovenská tenistka Mia Pohánková sa nepredstaví vo štvrťfinále trávnatého turnaja WTA v holandskom Hertogenboschi.
Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka nenadviazala na prekvapivú výhru nad Dánkou Clarou Tausonovou a za hodinu a 22 minút podľahla poľskej tenistke Magde Linettovej 2:6, 2:6.
V zápase urobila až príliš veľa nevynútených chýb a tiež doplatila na slabučký prvý servis, ktorý dokázala zapojiť do hry iba v 39 percentách výmen.
Až päťkrát prišla o servis, pričom sama získala iba jeden brejk. Ďalšou súperkou Linettovej bude turecká tenistka Zeynep Sonmezová, ktorej za stavu 6:1, 2:0 vzdala zápas nasadená päťka Anastasia Potapovová.
Pre Pohankovú išlo o prvý trávnatý turnaj v sezóne a o jednu z generálok na wimbledonskú kvalifikáciu, ktorú si zahrá napriek jej rebríčkovému postaveniu. V live vydaní jej patrí 250. priečka.
WTA 's-Hertogenbosch 2026
Dvojhra - osemfinále:
Mia Pohánková (SR) - Magda Linettová (Poľ.) 2:6, 2:6
Robin Montgomeryová (USA) - Greet Minnenová (Belg.) 6:4, 7:6 (4)
Anastasia Potapovová (Rak.-5) - Zeynep Sonmezová (Tur.) 1:6, 0:2 - skreč
Elena Gabriela Ruseová (Rum.) - Elise Mertensová (Belg.-3) 6:3, 6:3
Panna Udvardyová (Maď.) - Daria Snigurová (Ukr.) 4:6, 6:3, 4:6