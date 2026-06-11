    Tenisti na Wimbledone zarobia viac, organizátori zvýšili finančné odmeny

    Wimbledon
    Wimbledon (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 13:28
    ShareTweet0

    Víťaz a víťazka dvojhry dostanú prémiu 3,6 milióna.

    Organizátori grandslamového Wimbledonu zvýšili finančné odmeny pre tenistov.

    Celkové prize money stúpne oproti vlaňajšiemu ročníku o 20 percent a pohybovať sa bude na úrovni 64 miliónov libier. Víťazi mužskej i ženskej dvojhry dostanú prémiu 3,6 milióna.

    Hráči dlhodobo volajú po väčšom podiele z príjmov štyroch grandslamových turnajov, pripomenula agentúra AP.

    Líderka ženského rebríčka Arina Sobolenková pred tohtoročným Roland Garros povedala, že v určitej chvíli by mali tenisti zorganizovať bojkot, ak ich požiadavky nebudú splnené.

    Na tlačových konferenciách pred turnajom potom na protest hráči z najlepšej desiatky obmedzili stretnutia s novinármi na 15 minút.

    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková.
    Pohánková nenadviazala na cenný skalp. Proti Poľke doplatila aj na slabý prvý servis
    dnes 13:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Tenisti na Wimbledone zarobia viac, organizátori zvýšili finančné odmeny