    Brit zavesí raketu na klinec: Bola to neuveriteľná cesta a tenis mi dal všetko

    Britský tenista Daniel Evans.
    Britský tenista Daniel Evans. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 15:51
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    V roku 2021 triumfoval v Melbourne a v auguste 2023 vo Washingtone.

    Britský tenista Daniel Evans po blížiacom sa Wimbledone ukončí aktívnu kariéru. Tridsaťpäťročný rodák z Birminghamu získal na okruhu ATP dva tituly vo dvojhre.

    V roku 2021 triumfoval v Melbourne a v auguste 2023 vo Washingtone. Vo svetovom rebríčku bolo jeho kariérovým maximom 21. miesto.

    „Rozhodol som sa, že po Wimbledone ukončím kariéru. Bola to neuveriteľná cesta. Tenis mi dal všetko - priateľstvá, zážitky i tvrdé bitky.

    Užíval som si každú chvíľu na profesionálnom okruhu. Ďakujem za podporu mojej žene, rodičom a celej rodine,“ uviedol na sociálnych sieťach Evans, ktorý bol v roku 2015 súčasťou víťazného britského tímu v Davisovom pohári.

    Tenis

    Tenis

    Britský tenista Daniel Evans.
    Britský tenista Daniel Evans.
    Brit zavesí raketu na klinec: Bola to neuveriteľná cesta a tenis mi dal všetko
    dnes 15:51
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