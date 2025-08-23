    VIDEO: Molčan získal najcennejší titul v kariére. Turnaj ovládol bez straty setu

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR)
    Sportnet|23. aug 2025 o 14:27
    Vo finále zdolal rakúskeho tínedžera.

    ATP Challenger Sofia 2025

    Finále - dvojhra:

    Alex Molčan (SR) - Joel Josef Schwaerzler (Rakúsko) 7:5, 6:4

    SOFIA. Slovenský tenista Alex Molčan triumfoval na challengerovom turnaji v Sofii. Vo finále zdolal Rakúšana Joela Josefa Schwaerzlera 7:5, 6:4.

    Slovák prechádzal turnajom hladko, keď nestratil ani set. Pred podujatím v Bulharsku získal v roku 2025 tri tituly, no všetky boli kategórie Futures.

    VIDEO: Zostrih z finále Alex Molčan - Joel Josef Schwaerzler

    Turnaje tejto kategórie naposledy ovládol v roku 2021 - v Liberci a v Helsinkách. Tie však oproti tomuto bulharskému mali len polovičnú dotáciu.

    Vo finále porazil Molčan 19-ročného Rakúšana, ktorý sa nachádza v rebríčku ATP o 49 pozícii vyššie. Rodák z Prešova figuruje na 362. mieste.

