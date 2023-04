Molčan kráča k titulu. V Banja Luke je po boji už v semifinále

Lenže Molčan reagoval taktiež rebrejkom a hneď pri ďalšej príležitosti naopak súperovi servis vzal a ukončil zápas hneď po prvom mečbale.

"Bol to ťažký zápas, najmä tretí set. Laszlo v ňom hral veľmi dobre. Viedol som síce 4:2, no začal ma ničiť forhendami. Podarilo sa mu brejknúť ma späť, vyhrával dokonca 5:4 a podával na víťazstvo. Bol som na seba naštvaný, no neprestával som bojovať. Som rád, že sa to vyplatilo," citovala slová Molčana oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.