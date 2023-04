Rubľov triumfoval v Monte Carle. Myslel som si, že už nemám šancu, vravel

"Neviem, čo k tomu povedať. Prehrávať 1:4 a 0:30 v treťom sete, odvrátiť brejkbal... myslel som si, že už nemám žiadnu šancu vyhrať tento zápas. No nejako sa mi to podarilo. V hĺbke duše som stále veril, že mám šancu otočiť to. Veril som a bojoval až do konca," povedal podľa AFP 25-ročný Rubľov, ktorý predviedol 33 víťazných úderov.

Devätnásťročnému Runemu nevyšiel útok na druhý titul z tisíckových turnajov, vlani triumfoval v Paríži, keď vo finále zdolal Srba Novaka Djokoviča.