ONLINE: Alex Molčan - Nicolas Mejia dnes, Davis Cup 2025 LIVE (I. svetová skupina)

BRATISLAVA. Slovensko a Kolumbia dnes hrajú I. svetovú skupinu tenisového Davis Cupu 2025.
V prvom zápase na seba narazia Alex Molčan a Nicolas Mejia. Všetky zápasy sa hrajú v Národnom tenisovom centre v Bratislave.
Tenis sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Nicolas Mejia (tenis, Davis Cup, I. svetová skupina, Slovensko - Kolumbia, výsledky, piatok, naživo)
Davis Cup 2025
12.09.2025 o 17:17
1. kolo
Molčan
0:0
(1:1)
Prebiehajúci
Mejía
Prenos
A-40
Výborná reakcia Molčana na sieti! Výhoda Slovensko!
40-40
Mejía opäť kazí ľahkú loptičku. Posiela ju do autu. Zhoda.
40-A
Výborné prvé podanie Mejíu. Výhoda Kolumbia.
40-40
Mejía si pomohol bodom priamo z podania.
A-40
Break point Slovensko! Mejía pokazil ľahkú loptičku od základnej čiary.
40-40
Sledujeme nekonečnú hru. Alex Molčan zahral agresívne od základnej čiary. Loptička Mejíu končí v aute.
40-A
Mejía to zahral teraz na sieti bezchybne. Výhoda Kolumbia.
40-40
Alex zahral krásny krížny bekhend. Ďaľšia zhoda.
40-A
Tento krát výborná robota Mejíu na sieti. Gameball Kolumbia.
40-40
Molčan sa nevzdáva! Zahral dva parádne údery na sieti. Lob Mejíu končí v aute.
40-A
Veľká škoda! Alex Molčan pokazil ľahký forhend. Loptičku posiela do siete.
40-40
Sledujeme zatiaľ mimoriadne dlhé výmeny. Alex Molčan zabojoval a prinútil Mejíu poslať loptičku do siete.
40-A
Bod pre Mejíu priamo z podania. Gameball Kolumbia.
40-40
Opäť krásna obojstranná výmena, ale napokon Molčan chybuje od základnej čiary.
40-30
Mejía dokázal prvý odvrátiť. Hra sa o dôležitú loptičku.
40-15
Paráda! Molčan hrá momentálne výborne! Mejía stratil pôdu po nohami a loptičku poslal od základnej čiary do autu. Dva break pointy Slovensko!
30-15
Ďaľšia veľmi dlhá výmena. Molčan mal prevahu a opäť prinútil svojho súpera chybovať od základnej čiary.
15-15
Krásna výmena od oboch hráčov. Alex Molčan zahral agresívne a prinútil Mejíu chybovať.
0-15
Bod priamo z podania pre Mejíu.
1:1
Výborne! Molčan zatlačil súpera na základnej čiare! Mejía posiela loptičku od základnej čiary len do siete! Vyrovnané 1:1:
40-30
Veľmi dôležitá výmena pre Molčana! Obidvaja hráči čakali na chybu. Napokon chybuje Mejía.
30-30
Molčan prešiel na sieť, ale Mejia výborne zahral krížny bekhend.
30-15
Výborné druhé podanie Alexa Molčana. Mejia nedokázal ideálne zareagovať.
15-15
Alex Molčan zostal po podaní na základnej čiare. Mejia chybuje a posiela loptičku do autu.
0-15
Výborné výmena. Na sieti výborne skrátil hru Mejia.
0:1
Servis, sieť a prvá hra pre Mejiu.
40-A
Molčan sa po ťažkom servise Mejiu dostal výborne do výmeny, ale napokon posiela loptičku do autu.
40-40
Molčan to mal výborné rozohrané. Loptičku napokon poslal od základnej čiary do autu.
A-40
Sledovali sme veľmi dlhú výmenu. Obidvaja hráči hrali na istotu a napokon chyboval Mejia.
40-40
Výborný return Molčana nedokázal Mejia zahrať ideálne. Loptičku poslal do siete.
40-A
Tvrdé podanie Mejiu odvracia Molčan len do autu.
40-40
Mejia sa tlačil na sieť, ale loptičku poslal do autu. Zhoda.
30-40
Ďaľší bod priamo z podania pre Mejiu.
30-30
Mejia si pomohol bodom priamo z podania.
30-15
Molčan zatlačil svojho súpera na základnej čiare. Kolumbijčan poslal loptičku len do siete.
15-15
Mejia išiel opäť cez druhé podanie. Alex Molčan chybuje od základnej čiary.
15-0
Na úvod hneď dlhá výmena. Mejia posiela loptičku len do siete.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.