    ONLINE: Alex Molčan - Nicolas Mejia dnes, Davis Cup 2025 LIVE (I. svetová skupina)

    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Slovenský tenista Alex Molčan. (Autor: TASR)
    Sportnet|12. sep 2025 o 14:00
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu I. svetovej skupiny Davis Cupu 2025: Alex Molčan - Nicolas Mejia.

    BRATISLAVA. Slovensko a Kolumbia dnes hrajú I. svetovú skupinu tenisového Davis Cupu 2025.

    V prvom zápase na seba narazia Alex Molčan a Nicolas Mejia. Všetky zápasy sa hrajú v Národnom tenisovom centre v Bratislave.

    Kde sledovať Davis Cup v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Nicolas Mejia (tenis, Davis Cup, I. svetová skupina, Slovensko - Kolumbia, výsledky, piatok, naživo)

    Davis Cup  2025
    12.09.2025 o 17:17
    1. kolo
    Molčan
    0:0
    (1:1)
    Prebiehajúci
    Mejía
    Prenos
    A-40
    importantVýborná reakcia Molčana na sieti! Výhoda Slovensko!
    40-40
    Mejía opäť kazí ľahkú loptičku. Posiela ju do autu. Zhoda.
    40-A
    Výborné prvé podanie Mejíu. Výhoda Kolumbia.
    40-40
    Mejía si pomohol bodom priamo z podania.
    A-40
    Break point Slovensko! Mejía pokazil ľahkú loptičku od základnej čiary.
    40-40
    Sledujeme nekonečnú hru. Alex Molčan zahral agresívne od základnej čiary. Loptička Mejíu končí v aute.
    40-A
    Mejía to zahral teraz na sieti bezchybne. Výhoda Kolumbia.
    40-40
    Alex zahral krásny krížny bekhend. Ďaľšia zhoda.
    40-A
    Tento krát výborná robota Mejíu na sieti. Gameball Kolumbia.
    40-40
    Molčan sa nevzdáva! Zahral dva parádne údery na sieti. Lob Mejíu končí v aute.
    40-A
    Veľká škoda! Alex Molčan pokazil ľahký forhend. Loptičku posiela do siete.
    40-40
    Sledujeme zatiaľ mimoriadne dlhé výmeny. Alex Molčan zabojoval a prinútil Mejíu poslať loptičku do siete.
    40-A
    Bod pre Mejíu priamo z podania. Gameball Kolumbia.
    40-40
    Opäť krásna obojstranná výmena, ale napokon Molčan chybuje od základnej čiary.
    40-30
    Mejía dokázal prvý odvrátiť. Hra sa o dôležitú loptičku.
    40-15
    importantParáda! Molčan hrá momentálne výborne! Mejía stratil pôdu po nohami a loptičku poslal od základnej čiary do autu. Dva break pointy Slovensko!
    30-15
    Ďaľšia veľmi dlhá výmena. Molčan mal prevahu a opäť prinútil svojho súpera chybovať od základnej čiary.
    15-15
    Krásna výmena od oboch hráčov. Alex Molčan zahral agresívne a prinútil Mejíu chybovať.
    0-15
    Bod priamo z podania pre Mejíu.
    1:1
    importantVýborne! Molčan zatlačil súpera na základnej čiare! Mejía posiela loptičku od základnej čiary len do siete! Vyrovnané 1:1:
    40-30
    Veľmi dôležitá výmena pre Molčana! Obidvaja hráči čakali na chybu. Napokon chybuje Mejía.
    30-30
    Molčan prešiel na sieť, ale Mejia výborne zahral krížny bekhend.
    30-15
    Výborné druhé podanie Alexa Molčana. Mejia nedokázal ideálne zareagovať.
    15-15
    Alex Molčan zostal po podaní na základnej čiare. Mejia chybuje a posiela loptičku do autu.
    0-15
    Výborné výmena. Na sieti výborne skrátil hru Mejia.
    0:1
    importantServis, sieť a prvá hra pre Mejiu.
    40-A
    Molčan sa po ťažkom servise Mejiu dostal výborne do výmeny, ale napokon posiela loptičku do autu.
    40-40
    Molčan to mal výborné rozohrané. Loptičku napokon poslal od základnej čiary do autu.
    A-40
    Sledovali sme veľmi dlhú výmenu. Obidvaja hráči hrali na istotu a napokon chyboval Mejia.
    40-40
    Výborný return Molčana nedokázal Mejia zahrať ideálne. Loptičku poslal do siete.
    40-A
    Tvrdé podanie Mejiu odvracia Molčan len do autu.
    40-40
    Mejia sa tlačil na sieť, ale loptičku poslal do autu. Zhoda.
    30-40
    Ďaľší bod priamo z podania pre Mejiu.
    30-30
    Mejia si pomohol bodom priamo z podania.
    30-15
    Molčan zatlačil svojho súpera na základnej čiare. Kolumbijčan poslal loptičku len do siete.
    15-15
    Mejia išiel opäť cez druhé podanie. Alex Molčan chybuje od základnej čiary.
    15-0
    Na úvod hneď dlhá výmena. Mejia posiela loptičku len do siete.
    0:0
    Stretnutie sa práve začalo.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
