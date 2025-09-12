Molčan zvládol kľúčové fázy stretnutia výborne. Pre Slovensko vybojoval prvý bod

I. svetová skupina Davisovho pohára
Slovensko - Kolumbia 1:0 po prvej dvojhre
Alex Molčan - Nicolas Mejia 6:4, 7:6 (4)
BRATISLAVA. Slovenskí tenisti vedú po prvej dvojhre stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára nad Kolumbiou 1:0.
O úvodný bod pre domácich sa na harde v bratislavskom NTC postaral Alex Molčan, ktorý zdolal jednotku súperovho tímu Nicolasa Mejiu v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (4).
V druhom singli nastúpili proti sebe Lukáš Klein a Adria Soriano Barrera.
VIDEO: Reakcia Alexa Molčana po zápase
Molčan si s Mejiom poradil druhýkrát v priebehu piatich dní, minulú nedeľu nad ním vyhral aj vo finále challengeru v Istanbule.
V piatok sa dostal k brejkbalu hneď v prvej hre, v treťom geme k ďalším štyrom, ale Kolumbijčan dokázal všetky odvrátiť.
Sám potom zobral Molčanovi servis a dostal sa do náskoku 3:1. Domáci hráč okamžite odpovedal rebrejkom a koncovku setu zvládol na jednotku. Od stavu 3:4 vyhral tri gemy v sérii a celý set 6:4.
Aj v druhom dejstve musel Molčan v súboji rebríčkovo vyrovnaných súperov doťahovať manko.
Z 0:2 však variabilnou a trpezlivou hrou získal štyri hry za sebou a skóre otočil na 4:2.
Mejia kontroval brejkom v ôsmej hre a vyrovnal tak na 4:4. Set preto musel rozhodnúť až tajbrejk.
V ňom mal Molčan navrch aj v dlhších výmenách, vybudoval si sľubný náskok 4:0 a už si ho postrážil. Za stavu 6:4 premenil hneď prvý mečbal. Duel trval 2:25 h.
Na víťaza súboja Slovensko - Kolumbia čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný tím bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.
„Bol to nesmierne náročný zápas a prvé gemy trvali dlho. Nejakým spôsobom som však dokázal získať prvý set, druhý mi nevyšiel podľa predstáv.
V tajbrejku som začal vynikajúco, potom to pripomínalo ten predošlý zápas, ale nakoniec som to zvládol," povedal Molčan pre STVR.