Molčan zvládol kľúčové fázy stretnutia výborne. Pre Slovensko vybojoval prvý bod

    Alex Molčan odvracia úder Nicolásovi Mejiáovi z Kolumbie.
    Alex Molčan odvracia úder Nicolásovi Mejiáovi z Kolumbie. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|12. sep 2025 o 19:42
    V druhom zápase dvojhry sa predstaví Lukáš Klein.

    I. svetová skupina Davisovho pohára

    Slovensko - Kolumbia 1:0 po prvej dvojhre

    Alex Molčan - Nicolas Mejia 6:4, 7:6 (4)

    BRATISLAVA. Slovenskí tenisti vedú po prvej dvojhre stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára nad Kolumbiou 1:0.

    O úvodný bod pre domácich sa na harde v bratislavskom NTC postaral Alex Molčan, ktorý zdolal jednotku súperovho tímu Nicolasa Mejiu v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (4).

    V druhom singli nastúpili proti sebe Lukáš Klein a Adria Soriano Barrera.

    VIDEO: Reakcia Alexa Molčana po zápase

    Molčan si s Mejiom poradil druhýkrát v priebehu piatich dní, minulú nedeľu nad ním vyhral aj vo finále challengeru v Istanbule.

    V piatok sa dostal k brejkbalu hneď v prvej hre, v treťom geme k ďalším štyrom, ale Kolumbijčan dokázal všetky odvrátiť.

    Sám potom zobral Molčanovi servis a dostal sa do náskoku 3:1. Domáci hráč okamžite odpovedal rebrejkom a koncovku setu zvládol na jednotku. Od stavu 3:4 vyhral tri gemy v sérii a celý set 6:4.

    Aj v druhom dejstve musel Molčan v súboji rebríčkovo vyrovnaných súperov doťahovať manko.

    Z 0:2 však variabilnou a trpezlivou hrou získal štyri hry za sebou a skóre otočil na 4:2.

    Mejia kontroval brejkom v ôsmej hre a vyrovnal tak na 4:4. Set preto musel rozhodnúť až tajbrejk.

    V ňom mal Molčan navrch aj v dlhších výmenách, vybudoval si sľubný náskok 4:0 a už si ho postrážil. Za stavu 6:4 premenil hneď prvý mečbal. Duel trval 2:25 h.

    Na víťaza súboja Slovensko - Kolumbia čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný tím bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.

    „Bol to nesmierne náročný zápas a prvé gemy trvali dlho. Nejakým spôsobom som však dokázal získať prvý set, druhý mi nevyšiel podľa predstáv.

    V tajbrejku som začal vynikajúco, potom to pripomínalo ten predošlý zápas, ale nakoniec som to zvládol," povedal Molčan pre STVR.

    dnes 19:42
