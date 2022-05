Djokovič chcel hrať výrazne menej turnajov. Nedávalo to už zmysel, vraví Vajda

BRATISLAVA. Boli jednou z najstabilnejších dvojíc zverenec a tréner na tenisovom okruhu. Zdalo sa, že Slovák Marián Vajda a svetová jednotka Novak Djokovič ukončia spoluprácu až tým, že sa Djokovič rozhodne skončiť s kariérou. Teraz však možno bude tréner vymýšľať taktiku proti Djokovičovi. "Bolo by zvláštne robiť taktiku na Novaka, ale som profík, ak bude treba, tak spravíme taktiku," smial sa Marián Vajda. Na tlačovej konferencii v utorok oznámil, že jeho novým zverencom bude aktuálne najlepší slovenský tenista Alex Molčan. Spolupracovať začali prvého mája. Zatiaľ sa spoznávajú. Aj na tlačovú konferenciu však prišli priamo z jedného z prvých spoločných tréningov.

Molčan: Bolo to trúfalé Molčan si okolo seba vytvára väčší tím. Spolu s Vajdom ho trénuje aj ďalší bývalý slovenský tenista Karol Beck. Naňho v minulosti dostal odporúčanie práve od Vajdu. Teraz sa do tímu Vajda dostal práve zásluhou Molčanovej iniciatívy. Keď slovenský tréner a jeho dovtedajší zverenec Novak Djokovič oznámili koniec spolupráce, Molčan si uvedomil, že je to veľká šanca, ako získať veľkú posilu. A tak si povedal, že ho skúsi osloviť.

"Bolo to trúfalé, ale prišla táto situácia, tak sme sa jej chopili," hovorí Molčan. Vajda patrí k najúspešnejším trénerom v tenisovej histórii. Pri Djokovičovi bol takmer celú kariéru. Bol pri všetkých dvadsiatich grandslamových tituloch, ktoré Srb získal. Spoluprácu nakrátko prerušili iba medzi rokmi 2017 a 2018. Djokovičovi sa však vtedy nedarilo. Počas obdobia, keď spolu netrénovali, nezískal ani jeden grandslamový titul. Trápili ho však zároveň zranenia.

Druhú polovicu sezóny 2017 dokonca vynechal. Definitívne sa vrátil až na Wimbledone 2018, ktorý vtedy tak trochu prekvapivo vyhral. A to už bol pri ňom znova Vajda. Predtým sa výkonnostne trápil. Na londýnsky grandslam prišiel až ako 12. nasadený. Djokovič zmenšil tím Ich druhý koniec spolupráce je však už zrejme definitívny. Djokovič sa v roku 2021 stal historickým rekordérom v počte týždňov ako svetová jednotka. Dával si odvážne ciele - chcel vyhrať v jednej sezóne všetky štyri grandslamové tituly a aj olympijské zlato. To sa mu nepodarilo. Na olympiáde ho v semifinále zastavil Alexander Zverev a na US Open nestačil na Daniila Medvedeva vo finále. Sezóna to teda bola mimoriadne úspešná, no tie najväčšie ciele vlastne nesplnil.

Od novej sezóny sa chcel naplno sústrediť, aby pridal do zbierky grandslamové trofeje. "Boli sme dlho spolu, teraz sa chcel viac sústrediť na grandslamy, taký veľký tím teda už nebol ideálny. Nikdy som sa priamo nepýtal na dôvody, rozišli sme sa v dobrom," hovorí Vajda. Mať za trénera jeho a ešte aj Gorana Ivaniševiča a ďalšie množstvo ľudí už nebolo potrebné, ak Djokovič takto drasticky plánoval zmenšiť počet turnajov, ktoré bude hrať. "Rozhodol sa pre Gorana Ivaniševičeviča. Ostal tam ešte fyzioterapeut Ulises Badio. Ostatní z tímu odišli. Nedávalo mi to zmysel hrať tak málo zápasov a pripravovať sa len na grandslamy," priznal Vajda.

S Djokovičom však naďalej zostali v priateľskom kontakte. Po finále turnaja v Belehrade si priamo na kurt pozval Srb Vajdu a odovzdal mu špeciálnu tímovú trofej ako poďakovanie za spoluprácu. Vajda mu odkázal, že si môže prísť kedykoľvek po radu. "Jasné, to stále platí," smial sa. Dnes však už svetovú jednotku sleduje len ako fanúšik. Jeho trénerom už nebol dokonca ani v čase, keď Djokovič riešil zákaz hrať na Australian Open, lebo nie je zaočkovaný. Verejnosť však vtedy o konci ich spolupráce nevedela. Práve jeho rozhodnutie nedať sa zaočkovať mu výrazne mení plány hrať iba na grandslamoch. Program sa mu skutočne redukuje, ale vynútene, podľa toho, kam ho pustia hrať a vakcína tam nie je podmienkou.

"Nehral zápasy, tak teraz hrá všade, kde sa dá. Už sa dostáva naspäť, ešte vo finále v Belehrade nebol úplne fit. Jeho cieľ je dorovnať Nadala v počte grandslamových titulov. Neviem, či by Paríž mohol vyhrať, vidieť, že mu chýba zápasová prax. Možno na Wimbledone by už mohol byť vo forme," myslí si Vajda. Djokovič Molčana chválil Práve Djokovič hral dôležitú úlohu aj v kariére Alexa Molčana. V júni 2021 sa senzačne ako hráč tretej svetovej stovky prebojoval do finále turnaja ATP v Belehrade práve proti Djokovičovi. Duel podľa predpokladov prehral. Ale dostal sa po ňom do prvej svetovej dvojstovky a postupne vystúpal až do top 50.

"Novak po zápase sám hovoril, že Alex s ním vedel hrať. Alexa ten zápas veľmi posunul, Novak mi vtedy povedal, že by ho hneď vzal do tímu, lebo je veľmi talentovaný," zasmial sa Vajda. Práve turnaj v Belehrade tak bol zlomom v kariére Molčana. O rok neskôr dostal do tímu trénera, ktorý v tej dobe stál pri jeho súperovi. "Novak bol v rebríčku na tom približne rovnako ako Alex teraz, keď sme začínali," hovorí Vajda. "Alex má veľké ambície. Zaujalo ma na ňom, že chce mať silný tím, už vlani ma oslovil na poradenstvo. Má tú odvahu prísť a povedať, že chce mať najlepší tím," dodáva.

Dostať do tímu trénera svetovej jednotky znamená aj tlak na Molčana. Ten s tým ráta. "Budem sa veľa pýtať, čo ako robil Novak, porovnávať sa s ním," hovorí. Zaujímali sa oňho ďalší hráči Djokovičovi zatiaľ Vajda priamo neoznámil, že ide do tímu mladíka, ktorého Djokovič rok predtým zdolal vo finále v Belehrade. "Keď sme boli v Belehrade tento rok rozlúčiť sa s Novakom, tak som Goranovi Ivaniševičovi spomenul, že prídem do Ríma s novou slovenskou hviezdou, ale Novakovi som to ešte priamo nepovedal," hovorí.