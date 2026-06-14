    Shelton získal tretí titul v sezóne. S krajanom zvládol trojsetovú bitku

    Ben Shelton
    Ben Shelton (Autor: TASR/dpa via AP)
    TASR|14. jún 2026 o 16:23
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    Potvrdil pozíciu nasadenej jednotky.

    ATP Stuttgart 2026

    dvojhra - finále:

    Ben Shelton (USA-1) - Taylor Fritz (USA-2) 6:4, 2:6, 6:4

    Americký tenista Ben Shelton získal titul na trávnatom turnaji ATP v Stuttgarte. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo finále krajana Taylora Fritza 6:4, 2:6, 6:4 a vybojoval si tretí titul v sezóne a šiesty celkovo.

    Dvadsaťtriročný Shelton predtým v semifinále odvrátil dva mečbaly proti Jiřímu Lehečkovi a postúpil do svojho prvého finále na trávnatom povrchu v kariére.

    Vo finále v nedeľu si poradil v troch setoch aj s obhajcom trofeje a druhým nasadeným Fritzom.

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