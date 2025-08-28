Keď má správne nastavenú hlavu, vyhráva. Molčan verí, že je na správnej ceste

BRATISLAVA. Slovenský tenista Alex Molčan prežíva na kurtoch výsledkovo úspešné obdobie.
Po triumfe na challengerovom turnaji v bulharskej Sofii si v rebríčku ATP polepšil o 105 miest a na konci augusta je na 257. pozícii.
Dvadsaťsedemročný člen Národného tenisového centra (NTC) laboroval dlhšiu dobu so zraneniami, v jednom momente figuroval v šiestej svetovej stovke.
„Rok som začal pomerne dobre. Keďže som bol v rebríčku nízko postavený, musel som po zraneniach a pauze začínať na menších turnajoch ITF. Tam som veľa nahral a podarilo sa mi vyhrať tri podujatia za sebou. Veril som, že takýto prienik príde aj na challengeri.
V Sofii som hral fajn hneď od prvého kola kvalifikácie. Jediný zápas, v ktorom mi trošku ušla hlava, bolo finále. Kľúčové stavy som však zvládol a vyhral som. Potešilo ma to, pretože som sa posunul o sto priečok v rebríčku.
Je to veľký rozdiel, pretože teraz by som sa už mal priamo dostávať do hlavnej súťaže challengerových turnajov a nebudem musieť bojovať o postup v kvalifikácii,“ vyjadril sa Molčan pre oficiálnu webstránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).
Pre slovenského tenistu to bolo štvrté turnajové víťazstvo v tomto roku. „Turnajové víťazstvo určite pridá hráčovi na psychickej pohode.
Dokázal som si, že keď mám správne nastavenú hlavu, viem hrať kvalitne a vyrovnane s mnohými hráčmi a môžem vyhrávať turnaje. Výrazne mi to pomôže aj vo viere v seba a vo všetko, čo s mojim tímom robíme. Sme na správnej ceste,“ uviedol Molčan.
Doterajšími výsledkami poskočil v rebríčku už takmer o 400 miest v porovnaní s aprílovým postavením.
„Teraz je pre mňa najpodstatnejší rebríčkový rast. Sledujem svoje postavenie v renkingu a stále sa chcem posúvať vyššie. Dôležité je zostať zdravý, ale nemám už taký strach, ako keď som sa vracal, aby sa opäť niečo nestalo. Krátkodobý cieľ, ktorý sme si s trénerom dali, som práve splnil.
Mojou víziou momentálne je zahrať si budúci rok na všetkých štyroch grandslamoch. Pozíciu mám dobrú, keďže až do apríla neobhajujem takmer žiadne body.
Často to môže byť zradné, aby sa hráč neuspokojil, ale verím, že môj prípad to nebude a podarí sa mi uhrať ďalšie dobré výsledky.
Sám som videl, že keď budem k zápasom pristupovať zodpovedne a hlava bude nastavená tak ako v Sofii, šance na úspech sa u mňa rapídne zvyšujú,“ zamyslela sa aktuálne rebríčkovo slovenská dvojka.
V septembri by mal byť súčasťou tímu v zápase Davisovho pohára proti Kolumbii. „Ja mám Davis Cup veľmi rád. Je to týždeň tímového tenisu, čo je skvelá zmena oproti bežnej sezóne.
Odchádzame teraz do Istanbulu, kde odohráme turnaj na tvrdom povrchu. Keď hrám dlho na antuke, tak sa už zvyknem tešiť na zmenu. Budeme tam viacerí Slováci, určite tam bude fajn atmosféra. Beriem to však ako bežný turnaj.
Daviscupová príprava a nálada sa u mňa začne až po skončení turnaja. Verím, že na stretnutie nás prídu povzbudiť fanúšikovia a my ich potešíme dobrým tenisom a výsledkami,“ dodal Molčan.