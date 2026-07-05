    Americký súboj priniesol poriadnu drámu. Mladý talent vzdoroval skúsenej krajanke

    Jessica Pegulová.
    Jessica Pegulová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. júl 2026 o 17:08
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    Najjednoznačnejší bol priebeh tretieho setu.

    Americká tenistka Jessica Pegulová sa stala prvou štvrťfinalistkou dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    Štvrtá hráčka pavúka zdolala na londýnskej tráve šestnástu nasadenú krajanku Ivu Jovicovú v troch setoch 4:6, 6:3, 6:1.

    Pegulová nezačala duel ideálne a v prvom sete stratila štyrikrát podanie. Navyše vyprodukovala až 16 nevynútených chýb.

    Od druhého dejstva však výrazne zlepšila svoju hru a práve naopak, ťažila zo svojho servisu. V druhom sete prelomila podanie súperky trikrát a vyhrala ho 6:3.

    Ešte jednoznačnejší bol priebeh tretieho setu, v ktorom stratila iba jeden gem a duel uzavrela čistou hrou.

    Wimbledon 2026

    Dvojhra žien - osemfinále:

    Jessica Pegulová (USA-4) - Iva Jovicová (USA-16) 4:6, 6:3, 6:1

    Tenis

    Tenis

    Jessica Pegulová.
    Jessica Pegulová.
    Americký súboj priniesol poriadnu drámu. Mladý talent vzdoroval skúsenej krajanke
    dnes 17:08
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