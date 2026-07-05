    Pozíciu favoritov nezvládli. Mihalíková v mixe vypadla už v osemfinále

    Slovensko-britský pár Tereza Mihalíková, Lloyd Glasspool.
    Slovensko-britský pár Tereza Mihalíková, Lloyd Glasspool. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. júl 2026 o 19:06
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    Mihalíková vypadla v All England Clube aj v ženskej štvorhre.

    Wimbledon 2026

    Štvorhra mix - osemfinále:

    Edouard Roger-Vasselin, Laura Siegemundová (Fr./Nem.) - Lloyd Glasspool, Tereza Mihalíková (V.Brit./SR-7) 6:3, 7:6 (3)

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a Brit Lloyd Glasspool nepostúpili do štvrťfinále mixu v súťaži deblistov na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    V nedeľňajšom zápase osemfinále podľahli v pozícii turnajových sedmičiek francúzsko-nemeckej dvojici Edouard Roger-Vasselin a Laura Siegemundová 3:6, 6:7 (3).

    Mihalíková vypadla v All England Clube v ženskej štvorhre spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou už v 1. kole.

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