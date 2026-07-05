Pozíciu favoritov nezvládli. Mihalíková v mixe vypadla už v osemfinále

Wimbledon 2026
Štvorhra mix - osemfinále:
Edouard Roger-Vasselin, Laura Siegemundová (Fr./Nem.) - Lloyd Glasspool, Tereza Mihalíková (V.Brit./SR-7) 6:3, 7:6 (3)
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a Brit Lloyd Glasspool nepostúpili do štvrťfinále mixu v súťaži deblistov na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
V nedeľňajšom zápase osemfinále podľahli v pozícii turnajových sedmičiek francúzsko-nemeckej dvojici Edouard Roger-Vasselin a Laura Siegemundová 3:6, 6:7 (3).
Mihalíková vypadla v All England Clube v ženskej štvorhre spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou už v 1. kole.