    Šramkovej sa vo štvorhre darí. S Noskovou si zahrajú už v osemfinále

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. júl 2026 o 20:04
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    V druhom kole zdolali argentínsko-nemecký pár.

    Wimbledon 2026

    Štvorhra žien - 2. kolo:

    Rebecca Šramková, Linda Nosková (SR/ČR) - Nicole Fossová Huergová, Tamara Korpatschová (Arg./Nem.) 7:5, 7:5

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do osemfinále štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    V druhom kole zdolali na tráve All England Clubu argentínsko-nemecký pár Nicole Fossová Huergová, Tamara Korpatschová 7:5, 7:5.

    Šramková a Nosková sa v boji o postup medzi osmičku najlepších stretnú s Poľkou Katarzynou Piterovou a jej spoluhráčkou Annou Siskovou z Česka.

    Tenis

    Tenis

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková.
    Šramkovej sa vo štvorhre darí. S Noskovou si zahrajú už v osemfinále
    dnes 20:04
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