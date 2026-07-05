Šramkovej sa vo štvorhre darí. S Noskovou si zahrajú už v osemfinále

Slovenská tenistka Rebecca Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do osemfinále štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone .

Šramková a Nosková sa v boji o postup medzi osmičku najlepších stretnú s Poľkou Katarzynou Piterovou a jej spoluhráčkou Annou Siskovou z Česka.