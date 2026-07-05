Šramkovej sa vo štvorhre darí. S Noskovou si zahrajú už v osemfinále

Wimbledon 2026
Štvorhra žien - 2. kolo:
Rebecca Šramková, Linda Nosková (SR/ČR) - Nicole Fossová Huergová, Tamara Korpatschová (Arg./Nem.) 7:5, 7:5
Slovenská tenistka Rebecca Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do osemfinále štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
V druhom kole zdolali na tráve All England Clubu argentínsko-nemecký pár Nicole Fossová Huergová, Tamara Korpatschová 7:5, 7:5.
Šramková a Nosková sa v boji o postup medzi osmičku najlepších stretnú s Poľkou Katarzynou Piterovou a jej spoluhráčkou Annou Siskovou z Česka.