Molčan skvelo zvládol dohrávku proti Nemcovi. V druhom kole ho čaká Lehečka

Wimbledon 2026
muži - dvojhra - 1. kolo:
Alex Molčan (SR) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:4, 3:6, 7:5, 6:2
Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone.
Na úvod účinkovania v hlavnom pavúku zdolal Nemca Daniela Altmaiera v štyroch setoch 6:4, 3:6, 7:5 a 6:2. Jeho ďalším súperom bude nasadená trinástka Čech Jiří Lehečka, s ktorým sa stretne premiérovo na okruhu.
Molčan prišiel do Wimbledonu s cieľom nadviazať na dobré výsledky z predchádzajúcich týždňov a rebríčkovo vyššie postaveného Altmaiera sa v prvom sete nezľakol.
Do štvrtého gemu si obaja hráči strážili svoje podanie, v piatej hre sa podarilo slovenskému zástupcovu brejknúť Nemca a z vyťaženej výhody ďalej profitoval.
Oveľa vyššia úspešnosť na prvom podaní a nižší počet nevynútených chýb znamenali zisk prvého setu v prospech Slováka po výsledku 6:4.
Druhé dejstvo sa v úvode nieslo v približne totožnom duchu, v šiestom geme však Molčan prvýkrát v zápase stratil podanie a Altmaier ponúknutú možnosť okamžite využil.
Získaný brejk mu napokon pomohol k tomu, aby po výsledku 6:3 vyrovnal stav stretnutia na 1:1 na sety.
Krátka prestávka slovenskému tenistovi pomohla, do tretieho setu nastúpil ziskom troch hier za sebou a na kurte mal navrch.
Potom sa však dostal k slovu aj Altmaier, ktorý dokázal rovnakou šnúrou gemov vyrovnať na 4:4. Molčan si musel oddrieť zisk ďalšieho setu, napokon ho vyhral za 78 minút 7:5. Pre nedostatok svetla však duelu odložili na stredu.
Molčan vstúpil do štvrtého setu výborne, keď v druhom geme zobral súperovi podanie a v treťom sa dostal do vedenia 3:0.
Náskok si udržal aj v siedmom geme, keď odvrátil dva brejkbaly a duel zakončil úspešným mečbalom pri podaní súpera.
Dvadsaťosemročný Molčan je jediný slovenský zástupca v dvojhre, pred začiatkom Wimbledonu bol vo svetovom rebríčku ATP na 101. pozícii.
V hlavnej súťaži grandslamu je prvýkrát od US Open 2023, v tom istom roku si naposledy zahral aj na londýnskej tráve.
Maximom na Wimbledone je účasť v treťom kole v roku 2022. Proti Altmaierovi si zároveň vylepšil bilanciu zo vzájomných zápasov na 2:0.