    Molčan skvelo zvládol dohrávku proti Nemcovi. V druhom kole ho čaká Lehečka

    Slovenský tenista Alex Molčan reaguje v zápase 1. kola mužskej dvojhry proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
    Fotogaléria (10)
    Slovenský tenista Alex Molčan reaguje v zápase 1. kola mužskej dvojhry proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|1. júl 2026 o 14:19
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    S Čechom sa premiérovo stretne na okruhu.

    Wimbledon 2026

    muži - dvojhra - 1. kolo:

    Alex Molčan (SR) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:4, 3:6, 7:5, 6:2

    Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone.

    Na úvod účinkovania v hlavnom pavúku zdolal Nemca Daniela Altmaiera v štyroch setoch 6:4, 3:6, 7:5 a 6:2. Jeho ďalším súperom bude nasadená trinástka Čech Jiří Lehečka, s ktorým sa stretne premiérovo na okruhu.

    Molčan prišiel do Wimbledonu s cieľom nadviazať na dobré výsledky z predchádzajúcich týždňov a rebríčkovo vyššie postaveného Altmaiera sa v prvom sete nezľakol.

    Do štvrtého gemu si obaja hráči strážili svoje podanie, v piatej hre sa podarilo slovenskému zástupcovu brejknúť Nemca a z vyťaženej výhody ďalej profitoval.

    Fotogaléria zo zápasu Alex Molčan - Daniel Altmaier na Wimbledone 2026 (1. kolo)
    Slovenský tenista Alex Molčan podáva na Nemca Daniela Altmaiera v zápase 1. kola mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
    Slovenský tenista Alex Molčan odvracia úder Nemca Daniela Altmaiera v zápase 1. kola mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
    Slovenský tenista Alex Molčan odvracia úder Nemca Daniela Altmaiera v zápase 1. kola mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
    Slovenský tenista Alex Molčan reaguje v zápase 1. kola mužskej dvojhry proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
    10 fotografií
    Nemecký tenista David Altmaier odvracia loptičku Slovákovi Alexovi Molčanovi v zápase 1. kola mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.Slovenský tenista Alex Molčan sleduje loptičku v zápase 1. kola mužskej dvojhry proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.Slovenský tenista Alex Molčan reaguje v zápase 1. kola mužskej dvojhry proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.Daniel Altmaier of Germany loses his racket as he tries to return the ball to Alex Molcan of Slovakia during the men's singles match against at the Wimbledon Tennis Championships in London, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Kin Cheung)Daniel Altmaier z Nemecka stráca raketu, keď sa snaží vrátiť loptičku Alexovi Molčanovi zo Slovenska počas zápasu mužskej dvojhry na tenisovom turnaji Wimbledon v Londýne.Daniel Altmaier z Nemecka vracia loptičku Alexovi Molčanovi zo Slovenska počas zápasu mužskej dvojhry na tenisovom turnaji Wimbledon v Londýne.

    Oveľa vyššia úspešnosť na prvom podaní a nižší počet nevynútených chýb znamenali zisk prvého setu v prospech Slováka po výsledku 6:4. 

    Druhé dejstvo sa v úvode nieslo v približne totožnom duchu, v šiestom geme však Molčan prvýkrát v zápase stratil podanie a Altmaier ponúknutú možnosť okamžite využil.

    Získaný brejk mu napokon pomohol k tomu, aby po výsledku 6:3 vyrovnal stav stretnutia na 1:1 na sety.

    Krátka prestávka slovenskému tenistovi pomohla, do tretieho setu nastúpil ziskom troch hier za sebou a na kurte mal navrch.

    Potom sa však dostal k slovu aj Altmaier, ktorý dokázal rovnakou šnúrou gemov vyrovnať na 4:4. Molčan si musel oddrieť zisk ďalšieho setu, napokon ho vyhral za 78 minút 7:5. Pre nedostatok svetla však duelu odložili na stredu.

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    Molčan vstúpil do štvrtého setu výborne, keď v druhom geme zobral súperovi podanie a v treťom sa dostal do vedenia 3:0.

    Náskok si udržal aj v siedmom geme, keď odvrátil dva brejkbaly a duel zakončil úspešným mečbalom pri podaní súpera.

    Dvadsaťosemročný Molčan je jediný slovenský zástupca v dvojhre, pred začiatkom Wimbledonu bol vo svetovom rebríčku ATP na 101. pozícii.

    V hlavnej súťaži grandslamu je prvýkrát od US Open 2023, v tom istom roku si naposledy zahral aj na londýnskej tráve.

    Maximom na Wimbledone je účasť v treťom kole v roku 2022. Proti Altmaierovi si zároveň vylepšil bilanciu zo vzájomných zápasov na 2:0.

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