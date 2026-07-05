Prekonal už aj Federera, blíži sa k absolútnemu rekordu. Djokovič dosiahol prelomové víťazstvo

Srbský tenista Novak Djokovič si zahrá vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
Na londýnskej tráve zvíťazil v pozícii turnajovej sedmičky nad Rusom Romanom Safiullinom 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3.
Djokovič dosiahol 106. singlové víťazstvo v All England Clube, čím sa osamostatnil na čele pred Švajčiarom Rogerom Federerom.
Djokovič si zahrá medzi osmičkou najlepších vo Wimbledone sedemnásty raz v kariére. Naďalej tak žije jeho šanca vyrovnať triumfom na londýnskej tráve rekord Federera v počte titulov. Legendárny „helvét“ vyhral dvojhru vo Wimbledone osemkrát.
„Dnes to bol jeden z tých dní, keď som nechcel zostať vo výmene príliš dlho. Na základe toho som musel zmeniť taktiku. Naša myseľ neustále blúdi, je veľmi ťažké udržať ju v prítomnom okamihu. Kto to dokáže, ten je víťaz,“ uviedol Djokovič podľa agentúry AFP.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Safiulin
Duel proti Safiullinovi sa nezačal pre Djokoviča ideálne. V prvom sete však preukázal veľkú odolnosť, keď zvrátil nepriaznivý stav 2:5.
Prvé dejstvo dotiahol do tajbrejku, v ktorom využil tretí setbal. V druhom sete bol už Djokovič lepším hráčom a vyhral ho 6:3.
Všetko nasvedčovalo tomu, že zápas zvládne výsledkom 3:0, čo ešte viac prehĺbili zdravotné ťažkosti Safiullina. Ten si vyžiadal po piatom geme tretieho setu ošetrenie. Prítomný lekár riešil jeho problémy v oblasti slabín.
Krátka pauza vyhodila Djokoviča z rytmu, následne stratil podanie a prehral set 3:6. Vo štvrtom však vykročil ideálne, brejkol súpera a zápas doviedol do zdarného konca.
Viac singlových víťazstiev ako Djokovič má vo Wimbledone na konte už iba legendárna česká rodáčka Martina Navrátilová (120).
Wimbledon 2026
Dvojhra mužov - osemfinále:
Novak Djokovič (Srb.-7) - Roman Safiullin (Rus.) 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3