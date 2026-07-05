Strhujúci záver priniesol poriadnu drámu. Slováci na záver predkvalifikácie udržali stopercentnú bilanciu

Prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 - skupina C
Slovensko - Kosovo 86:83 (50:42)
Slovensko: Brodziansky 17 (11 doskokov), Hlivák 15, Pavelka 8, Páleník 6, Kováčik 5 (Hronský 20, Abrhám 8, Fusek 4, Rožánek 3, Bolek a Doležaj 0)
Najviac bodov Kosova: Hajrizi 20, Myles 17, Beriša 14
TH: 20/11 - 25/17, fauly: 21 - 19, trojky: 15 - 12
Rozhodovali: Nagy (Maď.), Simonavičius (Lit.), van Hoye (Bel.)
Štvrtiny: 33:22, 17:20, 20:21, 16:20
Diváci: 3509
Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zakončila prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 so stopercentnou bilanciou a na prvom mieste tabuľky C-skupiny.
V záverečnom zápase zdolala v Spišskej Novej Vsi pred 3509 divákmi Kosovo 86:83.
Slováci už mali pred úvodným rozskokom istotu účasti v druhej fáze predkvalifikácie ME 2029, ktorá sa odohrá systémom doma-vonku v auguste (27. a 30. augusta), novembri 2026 (26. a 29. novembra) a vo februári 2027 (25. a 28. februára).
Víťazi štvorčlenných skupín postupujú do „riadnej“ kvalifikácie ME 2029, na všetky zostávajúce družstvá čaká tretia fáza predkvalifikácie ME 2029.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Oba tímy už mali jasno v tabuľkovom umiestnení a ďalšom scenári v predkvalifikácii, takže od úvodu sa hrala celkom otvorená a ofenzívne ladená partia.
Kosovo malo lepší strelecký nástup, ale Slovensko sa držalo v tesnom závese. Karta sa postupne obracala, domáci využívali širšiu rotáciu a úsekom 9:1 sa dostali do vedenia.
Rovnomernejšie rozloženie bodov a streľba za tri body priniesli po prvej štvrtine vedenie Slovákov 33:22.
V druhej časti bola hra rozkúskovaná, ale slovenský kolektív si naďalej bez väčších problémov udržiaval dvojciferný náskok.
Neskôr sa však začali kopiť chyby a straty, čo Kosovo využilo k tomu, aby sa čiastočne vrátilo do boja o víťazstvo. Slovensko ale v správnej chvíli zabralo, prvý polčas vyhralo 50:42.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kosovo
II. polčas:
Hostia odštartovali druhý polčas päťbodovou šnúrou a po dlhom čase sa dostali na rozdiel jedného útoku.
Slováci však nepripúšťali otočku vo vývoji stretnutia, keď bolo potrebné, tak dokázali skórovať.
Vo veľmi dobrom svetle sa prezentovala najmä dvojica Brodziansky a Hronský. Do poslednej 10-minútovky sa tak išlo za stavu 70:63.
Kosovo sa opäť priblížilo k tomu, aby pripravilo súpera o stopercentnú bilanciu v prvej fáze predkvalifikácie.
Necelých šesť minút pred koncom dokonca vyrovnalo zásluhou Mylesa na 76:76, neskôr aj viedlo bodovým rozdielom.
O víťazovi stretnutia sa rozhodovalo v záverečnej minúte, pevnejšie nervy a lepšiu streľbu predviedlo Slovensko.
Hrdinom večera sa stal Hlivák, ktorý sa postaral o víťaznú trojku približne 11 sekúnd pred koncom.